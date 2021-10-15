花33元被女友罵？他疑惑發問超無奈 網曝「關鍵原因」
每個人從小生長背景不同，因此造就各式各樣的價值觀，而如何用錢就常常成為情侶紛爭的導火線。有名男網友無奈在網上發文，說自己僅花費33元竟就被女友斥責，文章一出引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 16:00:08
原PO在Dcard上以「女友為了33塊跟我吵架？？？」為題，說明日前連假待在家無聊，下載了一款遊戲並用33購買新手禮包，結果一陣子後女友看到消費訊息勃然大怒，立刻傳訊息給原PO質問「明明說好了，玩遊戲儲值前要說」，可他覺得自己平常都不會隨便花錢，為了33塊的小錢就發作讓人實在有點無奈。
許多網友看完對話紀錄後，立刻抓到了該女友生氣的關鍵原因「你女友的重點不在多少錢，而是在於你們有約定好儲值前要說」、「所以你答應別人的事情幹嘛做不到？」、「33元而已哦？所以你連33元的約定都沒辦法遵守呢」、「女友的重點是告知，不是錢的多寡」。
但也有人幫男生聲援，表示女友可以再多給一些些彈性「我以為就算約定過了，這種小錢還是可以睜一隻眼閉一隻眼欸！又不是平常課很兇，也不是花她的錢吧，小事要放大成這樣也太累」、「超無聊，是有什麼好管別人花錢？而且才幾十元」、「老實說，這種儲33塊都要報備的生活很有壓力啦！（我個人）」。最後原PO說明兩人已經和好了，認為自己錯的比較多，之後會花更多時間與女友好好溝通。（編輯：李惠婷）