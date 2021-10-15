加碼券速查網站登場！不用再慢慢對數字 一鍵秒知中獎沒
行政院推出「振興五倍券」帶動經濟復甦，各部會也加碼推出國旅券、i原券、農遊券、藝FUN券等，而隨著首周中籤號碼陸續公布，不少民眾為了中籤機制、使用方式、適用店家搞得霧煞煞，光是確認自己究竟抽到哪張券就看不懂，更別說使用了。對此，近日就有網友架設「振興五倍加碼券速查」的網站，只要輸入身分證末3碼就能確認自己最後的中獎資訊。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 16:43:31
由於各大部會的加碼券中籤機制有的看身分證末2碼、有的看末3碼，還得研究哪張券先抽到，無法共同選擇，種種限制與條件讓不少民眾一頭霧水，而日前就有網友架設「振興五倍加碼券速查」網站，只要在空格內輸入身分證尾3碼、點擊查詢，就可以快速知道自己是否中籤。
不僅如此，實測後還能發現，如果「重複中籤」系統也會告知民眾是中了哪些類別，例如本週身分證尾數「597、798」的民眾就分別中了3種加碼券；而若想一次替親友查詢是否中籤，也可以在身份證字號之間用半形逗號隔開，就能一次查詢多筆資料，網站還提供了「碼掉身分證字號」的功能讓民眾截圖曬出自己的開獎結果。
不過系統雖會依序依列出國旅券、i原券、農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄券或地方創生券的中獎號碼，但網站僅供檢查是否符合中獎號碼，民眾若本身沒綁定、勾選抽籤，等於不符合資格是拿不到加碼券的，而根據加碼券規則，每人一周只能領取最先被抽中的券別，且每種券別只能領一次，因此若想登記加碼券或調整勾選類別，別忘了最晚在「每週五晚間23點59分」前都可以到五倍券官網修改，否則就等得到次周了。
另外，有民眾擔心個資外洩等資安問題，「Cofacts真的假的」查核社群當中也有熱心的內行網友解釋，這個網站的確非官方設定，但網頁原始碼看來，所輸入的資料不會回傳，是透過該作者手動更新加碼振興券中獎獎號，因此民眾可以安心查詢使用。（編輯：楊智傑）