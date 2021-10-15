超狂徵才！兩個月看完《辛普森家庭》爽賺20萬 原因曝光
花錢請你看卡通，每小時還付你650元新台幣，這麼好的工作哪裡找？還真的就有！英國一間線上博奕網站「Platin Casino」日前徵人擔任「辛普森分析師」，工作內容很簡單，就是觀賞每一集的《辛普森家庭》（The Simpsons），工時8週便可入袋5000英鎊，約新台幣19.2萬元，引發外界熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 16:48:24
「Platin Casino」在官方網站發布徵人啟事，指出《辛普森家庭》的影集內容具有「預測未來」的能力，已經是眾所週知的公開秘密。老闆很想知道明年世界會發生什麼事，因此認為有必要針對《辛普森家庭》進行研究分析，看看卡通內容是不是真的能夠幫助提前了解未來。
「Platin Casino」更舉例包括川普擔任美國總統、新冠肺炎的大流行、最近英國面對的能源短缺等等事件，類似情節都曾在《辛普森家庭》中演出，《辛普森家庭》預測未來的能力不容小覷。
而「辛普森分析師」的工作為期8週，必須在8週內看完共284小時的電視節目和衍生電影，換算下來每週的工時約35.5小時。報酬為5000英鎊，另外「Platin Casino」還會幫忙支付這8週的Wifi費用以及迪士尼Plus的會員費，讓「辛普森分析師」能無後顧之憂地專心看影集，每週還會附上一盒甜甜圈當作福利。
而想成為「辛普森分析師」除了要熱愛《辛普森家庭》外，條件是年滿18歲，精通英語和寫作，觀看完每一集後必須做筆記，把重點情節紀錄下來，以便「Platin Casino」整理出一份可以預測未來的表格。（編輯：倪浩軒）