房市／外地客埋單　左營高鐵2000萬總價變夯

房市大環境熱絡，加上北高雄話題多，帶動左營高鐵商圈買氣。原本交易總價以千萬內最為熱絡，近期受到外地客漸增影響，多鎖定總價2000萬左右新古屋，主要是考量這類物件單價尚在2字頭，相較北部高鐵站周邊來得親民，而高雄也具備未來發展性，因此願積極布局，作為長期置產或日後南下工作定居之用。
財經中心/綜合報導
2021-10-18 08:00:00
信義房屋左營高鐵店店長陳麗蘭表示，左營高鐵商圈近期住宅產品詢問度及買氣均十分熱絡，來自於兩大主力買盤支撐。近期有許多來自北部、新竹的外地客湧入高雄，購屋熱區由北而南包括橋頭、楠梓、左營高鐵商圈，並延伸至美術館等區域。分析原因，外地客看好高雄房市發展，盼複製雙北、新竹，甚至南科經驗，因此積極進場布局，多數打算長期持有置產，例如先收租等待日後增值，或是看好產業可能南下，自己也有調職高雄的機會，因而超前佈署。
陳麗蘭觀察，這類買方若鎖定左營高鐵周邊，最偏好屋齡10年內新古屋，主要原因在於區段已有預售屋開價站上37至40萬元，相較之下，新古屋單價尚在25至30萬間，也相對北部地區親民許多，看好未來性，不少人都是直接鎖定總價2000萬左右產品，甚至有全現金購屋的買方。
再者，本地自住客也穩定支撐商圈買氣。陳麗蘭說明，疫情期間本地客多半對房市抱持觀望態度，但如今，高雄房價不但未見走跌，反而明顯跳升，有自住需求者只得加速進場，不過，中古屋釋出量本就不多，造成整體更加供不應求，只要是合理價格、屋況的物件，釋出當天就可能收斡並成交。而據她觀察，本地自住買方多希望鎖定總價千萬內，最好是800萬左右的2、3房，但因預算比較有限，屋齡接受度可寬至20年左右中古屋，有沒有附車位也都可以接受。