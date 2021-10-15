拜月老自煮「超強供品」！一旁妹子秒湊近 結局卻崩潰了
單身男女為尋求一段好姻緣，除了靠自己努力拓展人脈以外，也會到各地知名的月老廟祈求月老保祐，日前就有名女網友趁著連假期間到了台中知名的月老廟樂成宮求姻緣，還發揮創意特地準備了「超強供品」，就連其他一同祭拜的陌生信眾也上前主動搭訕，而結果曝光後更掀起不少討論，讓網友笑稱「這個月老威力驚人」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 17:42:57
這名女網友趁著月老生日，也就是中秋節的連假期間，到台灣最靈驗月老廟之一的台中樂成宮拜月老，而且為了表示自己的誠意，她還幽默表示「喜糖、巧克力、珍珠奶茶的太沒創意了」，準備了「芋圓」打算讓月老保祐她「遇緣」，更開心表示「月老你有看到我的努力嗎？我自己煮芋圓喔，快點賜我一個男朋友」。
而她將煮好的芋圓放上供桌後，果真引來旁人側目，不過身旁的信眾則是另一個與她相同想求姻緣的「萌妹子」，兩人相談甚歡後原PO也同樣分享自己的「芋圓遇緣」心法，讓這名陌生的女信眾也聽得眼睛直發亮，更互相留下聯絡資訊。不過就在原PO耐心等待了一個月後，自己身邊仍沒有動靜，反倒是照著她的方式煮了芋圓拜月老的妹子突然傳來喜訊「交到男友了！」。
這起無心插柳的經歷曝光後，原PO也好氣又好笑地表示自己本來有些沮喪，但看到對方脫魯後也替對方開心「往好處想我們都送了芋圓，找到男朋友只是時間早晚的問題」，不少網友也被她的「遇緣」逗樂，紛紛留言表示「至少妳可以去旁邊擺攤賣芋圓，招收廣大信眾」、「原來妳才是月老」、「月老我想脫單，可以教我煮芋圓嗎」、「靈驗到我笑出來，拜託告訴我是哪家芋圓，我馬上買100盒」。（編輯：楊智傑）