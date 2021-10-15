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第一次體驗「消噪耳機」！他驚：以為停電了　行家揭關鍵

▲耳機也成為現代生活不可或缺的隨身小物，就有網友透露自己第一次體驗「消噪耳機」，讓他驚呼「怎麼這麼多！」（示意圖/pixabay）
▲耳機也成為現代生活不可或缺的隨身小物，就有網友透露自己第一次體驗「消噪耳機」，讓他驚呼「怎麼這麼多！」（示意圖/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-15 20:48:31

近年來耳機越來越成為現代生活不可或缺的隨身小物，除了出門方便使用的無線藍牙耳機之外，還有多種不同類型耳機可供挑選。就有網友透露自己生平第一次體驗「消噪耳機」，登時驚呼「怎麼差這麼多！」

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原PO在PTT發文，詢問大家「耳機是用消噪的嗎？」透露自己人生中從沒用過，第一次體驗才發現「原來差那麼多！」原PO接著分享事情始末，在辦公室借了同事的「消噪耳機」嘗試，結果一戴上就想說奇怪，「公司的冷氣怎麼被關掉啊？」

▲網友們認為若要將「抗噪耳機」當成耳塞使用，還是一面倒的選擇「被動抗噪」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲網友第一次體驗「抗噪耳機」，直呼驚為天人。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
原PO還以為停電了，耳機一拿下來才發現冷氣一直有開，只是聲音被耳機隔絕了，讓他傻眼「原來是我位子每天這麼吵！」不禁直呼有消噪也差太多了吧，更笑稱因為自己的反應太誇張，然後「就被同事完全當成增咖俗了」。

趣味的描述讓鄉民們笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「我辦公室也有放一隻抗噪，戴起來如入無人之境」、「消噪功能一戴上真的會覺得與世界隔絕」、「好的降噪耳機在吵雜的環境特別能顯現出它的功能性」、「很多東西都驗證品質真的是反應在價錢上，一分錢一分貨」、「消噪耳機搭公車必備，不然根本聽不到音樂」。（編輯：倪浩軒）

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