租房給中途愛媽傢俱全毀！過來人曝「解法」：對雙方都好
許多房東會對有寵物的房客產生疑慮，以動物會在房中做出可怕的事為由拒絕，就有名深知帶寵物租房辛酸的房東，開放讓養有一貓一狗的小姐入住，不久後卻後悔莫及，直言「終於能明白為何許多房東不想把房子租給有養寵物的人了」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 10:10:34
原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，說明自身有養寵物，所以很能體諒帶寵物租房人的難處，故公寓招租時將有養動物的人排在首位。年初順利租給一位飼養貓狗各一隻的小姐，不料後續從鄰居口中得知其人竟在這中途浪貓、浪狗，租屋期間不停接到街坊鄰居的投訴，後來因一些因素提前終止合約。
後來與丈夫整理房子時，一開門就聞到異味，將沙發搬開更衝出濃烈貓尿，四周霉漬斑斑、狀況可怕，原PO與丈夫卻只能認賠，摸摸鼻子繼續清掃並報銷兩組沙發，所以在憤怒與無奈下上網發文，認為自己被這房客刷新了價值觀，終於明白為何許多房東不想把房租給有養寵物的人。
貼文一出引來網友熱議，同為飼養動物的租客紛紛憤怒表示「我們很難找房就是因為太多這種人！」、「其實只是少數害群之馬，好的飼主還是很多的！」，其他有經驗的租客與房東則給出建議「可以租空屋給有養寵物的人，這種傢俱問題會少一點，只是記得附註要恢復原狀，不然門被啃了什麼的到時候一堆問題」、「我養十幾隻貓，我租房子都找空房子，傢俱毁損什麼的當然是我自己損失！」。（編輯：李惠婷）