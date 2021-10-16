好市多「結帳暗黑Bug」曝光！婆媽全認了：店員自己教的
美式賣場好市多近幾年在台灣刮起炫風，因為經濟實惠又大份量的物品，成為不少人補齊生活用品、購買食材的好去處，加上若商品不滿意能夠無條件退貨，成為最大特色。不過，近日就有網友抖出好市多「結帳暗黑Bug」，連店員也認證這樣能省錢，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 10:06:47｜2021-10-16 10:08:11
原PO在臉書社團貼文指出「好市多商品消費心得分享區」貼文指出「請問各位一個問題，上週買了一組洗髮精已經拆開使用，後來發現下一週這個洗髮精有特價，那請問可不可以下週買一組特價品，然後拿『未拆封』這組回去退原價呢？請各位幫忙解惑」。
貼文一出，網友紛紛回應「夭壽＝＝要多省啊」、「真的刷新我的三觀」、「我會直接再買一組，是有差那一百多塊」、「可以啊，但是覺得這樣不太好」、「其實可以....但建議你默默的拿去退就好」、「怎麼會有這種想法...從來買想過要這樣」。
而另外，也有不少過來人透露「下週再買一組特價，全新商品再用上週發票收據退掉，是可以的」、「有一次買洗衣精之後，過幾天發現現場特價便宜一百多，我跟銷售員說前幾天沒有特價已經買了，好可惜喔！店員直接告訴我，現在去買然後去櫃檯用前幾天買的價錢退這樣就好啦，所以是可以的」、「人家好市多都說可以了，是在道德綁架啥，你不差一百多人家有差啊，我自己就這樣退過，能省則省，不懂民間疾苦」。（編輯：張嘉哲）