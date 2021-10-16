壽司店點「1基本品項」根本虧？客全搖頭：買它不會後悔
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引民眾前往消費。不過，就有一名網友指出，自認為在眾多壽司中「豆皮壽司」應是最無趣的品項，甚至不解詢問「哪些人在吃的？」然而，就有一票老饕紛紛跳出來打臉，直呼「買它不會後悔！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 10:33:59
原PO於PTT八卦板上發文，表示在眾多的壽司品項中，他認為「豆皮壽司應該是最無趣的壽司吧？」他緊接著解釋，豆皮壽司對他來說僅是「皮包飯」，不解詢問「完全不知道有什麼意思，去壽司店第一個就選豆皮壽司的在想什麼，有沒有八卦？」
貼文一曝光，卻引來不少老饕紛紛搖頭，直言「我啊！豆皮才是最棒壽司」、「你一定是沒吃過好的豆皮壽司吧」、「日本一堆專賣店，你不懂吃不代表所有人」、「明明就很好吃，你一定是都吃便宜貨」、「京都吃一次念念不忘」。
甚至還有鄉民點名其他品項也讓人不解，「還好吧？以基本款來說，有些海苔捲壽司還有機會吃到地雷，通常味道都很統一不差，買塑膠盒裝便宜壽司來說，買豆皮不會後悔」、「鮭魚壽司或玉米才是最沒技術的三流食物，切肉擺上去，罐頭打開堆上一匙玉米，簡直是壽司宇宙之恥」、「炙燒才讓人匪夷所思」；不過也有網友緩頰，每個人的口味不盡相同，認為吃得開心才重要。（編輯：陳雅雲）