加碼券強制放棄！女曬「地獄身分證」哭了：這輩子抽不到
因應新冠肺炎衝擊國內經濟，除了行政院推出的振興五倍券以外，各部會也推出加碼券抽籤，本週已經抽出第一波名單，包括國旅券、動滋券、藝fun券等等，不少幸運對中身分證末兩碼、三碼的民眾相當開心。不過，就有網友分享自己的身分證字號，苦嘆「這輩子輪不到自己」，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 11:07:54
原PO在「Dcard」貼文指出「身分證末四碼0000，大概這輩子都抽不到加碼券了，我從小最期待就是希望六福村哪天國慶，可以辦雙00免費入園活動，還幻想這樣我就可以再多帶兩個人呢！結論就是，有夢最美」只見曬出的身分證，末四碼獨特的0000讓人感到新奇。
貼文一出，網友紛紛回應「好慘的號碼」、「好慘，感覺各種活動你都沒符合過」、「應該跪求業者看到這篇，不然你們真的太可憐了」、「如果開出00我會衷心為妳喝采，太特別的數字了！」、「有開00嗎？好像沒有欸....如果真有開出幫你喝采」、「天選之人啦！」、「地獄級別的身分證」。
另外，也有不少苦主現身「我也是0000，直接不用抽」、「我是7777，還有一點希望在末兩碼的部分」、「000路過，原來有人是0000」、「三個零也來取暖一下嗚嗚」、「每次一堆活動都要各種數字，我就去掉4個＝＝幾乎都沒辦法優惠」、「我身份證只有6017這四數字，活動永遠用不到」。（編輯：張嘉哲）