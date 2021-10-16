面試完怕沒錄取！她深夜查「公司1舉動」抖爆：沒救了嗎
不少公司會於求職網站上貼出相關職缺，還會附上工作內容、薪資待遇等資訊，以此徵求適合的人才。不過，就有一名女網友透露，前陣子到某間心儀的公司面試，返家後查出公司突然更新人力銀行上的職缺內容，讓她焦慮直呼「代表我是不是已經沒救了？」
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 12:25:08｜2021-10-16 13:11:46
一名女網友於14日晚間11時多在Dcard上發文，表示前陣子到某間心儀的公司進行面試，當下她便表明對該職缺非常有興趣，甚至強調「如果錄取的話會很努力的做」。而她過了一天打開人力銀行，卻發現公司在人力銀行上，疑似針對該職缺進行了更新，職缺讓她焦急詢問「代表我是不是已經沒救了？他們是不是不打算錄取我，而是想再找人，我真的很焦慮⋯⋯難過到爆」。
貼文曝光後，就有過來人解釋，「公司只要有開起網頁就會更新，好像可以設定自動或手動，我之前像你這樣的狀況還是有被找去面試」、「別小劇場，他只要付錢刊登，沒關閉職稱，有登入就會更新，等一個禮拜通知看看就知道了」、「系統自動更新，我都錄取一個禮拜了，我那個職缺也還在更新。」
留言中也有不少網友留言安慰，「不要得失心太重，還沒正式錄取前都可以再找」、「如果真的很想要這份工作，可以面試完過幾天主動詢問唷，反而會給公司留下好印象增加一點錄取率。祝順利」、「工作就像追女生，越執著失落越大，事後如果不如人意，會很難放下。還是平常心，祝順利」。（編輯：陳雅雲）