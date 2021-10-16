影／探視城中城傷者 蔡英文：法規面、制度面全面檢討
10月14日高雄發生城中城大樓火警，造成46死41傷的慘重事故，總統蔡英文今（16）日在高雄市長陳其邁陪同下，接連到阮綜合醫院、大同醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院撫慰傷者，隨後並到高雄市立殯儀館景行廳給罹難者拈香，總統蔡英文說，要積極進行全面的檢討，讓法規面、制度面能夠更完善，現在就是全力幫民眾度過難關。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-16 12:29:17｜2021-10-16 13:28:54
蔡英文說，前天高雄城中城大樓的火災事件造成許多傷亡，大家都感到非常沉痛和不捨，今天來高雄主要就是來探視傷者及慰問罹難者的家屬，那也要感謝投入搜救的工作的人員，包括第一線的警消和我們醫護的人員的辛勞，對於罹難者一定會協助處理後事；對於受傷的，醫院也會給予最好的照顧，在災後工作上，中央和地方會全力的協助，也將透過專人以一對一的方式來提供協助，幫助居民度過難關。
蔡英文說，這一次的事件之後，社會上有很多的討論，在我們國家的制度面上，還有法規面上是不是要進行一個全面的檢討，在過去的五年，政府透過社會住宅、都更危老政策，致力改善國人，尤其是弱勢族群的居住的環境，但發生城中城這麼嚴重的事故，一定要更積極的來檢討、改善，自己也已經請行政院以及內政部全面檢討，強化建築管理、消防檢查跟都更危老制度不足的地方。
蔡英文強調，中央一定要用最快的時間跟縣市政府一起來合作，全面盤點住商混合大樓，特別是已經是局部的荒廢的老舊建築，要立即進行環境整理，排除危險跟雜亂的問題，建立起必要的社區管理系統，並且用公辦都更，加速處理這些大樓跟建築物的問題。