蛋花湯只會加紫菜？大廚「一招」清爽又可口：能上餐廳賣
蛋的料理方式十分多元，不管是拿來煎、炒皆可，還有人會將其加入湯內增添口感，其中蛋花湯就因料理方式簡單，成為不少家庭餐桌上的經典湯品之一。對此，就有網友烹飪蛋花湯時，選擇不加入海帶芽、紫菜等常見配料，而改放入另1種食材，讓湯頭變得既清爽又美味。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 15:21:48
原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示自己煮了一道名叫「青菜番茄豆腐蛋花湯」的湯品，隨後他便貼出照片，只見畫面中一整鍋湯用料實在，不僅有蛋花、青菜、豆腐等，鍋中還能發現早已煮爛熟透的番茄，文末他也大讚湯頭「清爽好喝！」
貼文曝光後，就引來不少網友盛讚，「餐廳一份250加一成，自己煮方便好喝營養便宜，材料整年有。家常必須試試！」、「那個蛋花我可以」、「看鍋子就知道……名菜湯，有古早味家味」、「超棒的湯，清爽，可口」、「簡單的蔬菜豆腐湯，看起來很棒」。
其中也有老饕分享烹飪撇步，直言「下次可以試試番茄切小塊炒一炒再加下去煮湯」、「番茄切丁炒過才能釋放營養素唷」、「個人覺得煮好加點黑胡椒粉提味，家人也喜歡」、「這個我喜歡，如果再加麵條下去的話應該也很棒」。（編輯：陳雅雲）