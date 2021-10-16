影／家屬重回城中城現場招魂　場面哀戚

10月14日高雄發生城中城大樓火警，造成46死41傷的慘重事故，今（16）日下午家屬重回案發現場招魂，家屬們舉著招魂幡，伴隨陣陣哭聲呼喊家人的名字，連天都下起了點點細雨，淒風苦雨，場面哀戚凝重，甚至有家屬哭到不支倒地，被救護車緊急送醫。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-16 15:56:35｜2021-10-16 17:20:03
現場就有黃姓罹難者家屬向媒體表示，自己的姐姐就在這場火災中離世，姐姐是在兩年前花了60多萬元購入10樓一間約10坪的小套房，單身的姐姐本想要在這安身立命，搬進去後卻看到管線外露、還不斷漏水，管委會代表形同虛設，也無法改善這些情形，更讓家人擔心的就是這裡出入份子複雜，時不時都可以看到空酒瓶和針筒，居住品質非常差，沒想到這次發生這起事件，實在讓人很難過。
高雄地檢署說，這起事故罹難人數目前為46名，44名均已確認身份，兩名女子身份未明，並已開立42件相驗屍體證明書（發出40件，2件家屬今天過來領取），4件尚未開立部分，2件身份不明已有家屬前來採集 DNA送驗比對中；另2件為陸配，在台無家屬，故除身份不明及在台無家屬外，均將可於今日完成開立證書發回遺體。
對於建築物要如何處理？高雄市鹽埕區府北里里長林傳富說，現在就看市府及找來的技師公會鑑定後怎麼決定，要不要拆就交由專業處理，如果要拆除，因為這關乎土地權和地上權，過去的租約是50年，現在已經40年了，若要找來開會也未必找的齊人，過去7、8坪都可以賣到1、200萬，現在沒落了很多地方就廢棄了，而被問到是否贊成重建。林傳富認為，如果真能這樣就是雙贏，畢竟要拆房子也是要給人家合理的補償，可不可行就要讓市府和技師公會來評估。