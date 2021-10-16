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小鹿苦戴輪胎兩年！最後竟「割角取下」　官員嘆：沒辦法

▲小鹿苦戴輪胎兩年長成大鹿，最後只能割斷鹿角取下輪胎。（圖／Youtube帳號：Jason Clay）
▲小鹿苦戴輪胎兩年長成大鹿，最後只能割斷鹿角取下輪胎。（圖／Youtube帳號：Jason Clay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-16 16:35:54

廢棄垃圾一定要好好處理！美國科羅拉多州的森林中有許多鹿群自由自在地奔馳，卻有一隻麋鹿脖子上套著35磅（大約16公斤）的橡膠輪胎，小鹿無法自行取下，只能套著它一起生活，過了兩年後小鹿變大鹿，又長又粗的鹿角更增加取下輪胎的困難度，於是野生動物管理局忍痛割下鹿角，這才終於讓小鹿脫離輪胎的陰影。

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▲小鹿在幼時不甚套上輪胎。（圖／Youtube帳號：Jason Clay） 
▲小鹿在幼時不甚套上輪胎。（圖／Youtube帳號：Jason Clay） 
其實小鹿（Bull elk）在2019年7月時就被當時調查野外山羊群落的野生動物官員發現，他從望遠鏡中看到這隻掛著廢棄輪胎的麋鹿震驚不已，推測是年幼時不甚將輪胎套進頭中，而後因持續長大的鹿角而無法取下，自此開始沉重的生活。

▲麋鹿越長越大後更難自己把輪胎取下。（圖／Youtube帳號：Jason Clay）
▲麋鹿越長越大後更難自己把輪胎取下。（圖／Youtube帳號：Jason Clay）
管理局人員發現牠後曾嘗試幫忙拆輪胎，但麋鹿看見圍捕立刻躲開，導致自發現牠後的2年間都無法有效處理。最終在2020年，於繁殖季節時再次掌握行蹤，從而接近並成功捕捉。

可此時人員們卻陷入兩難，因為擔心過量的麻醉劑會對牠造成傷害，可過少又可能讓牠半途清醒、掙扎後再次逃脫，經眾人討論後決定要在最快的速度下取出輪胎，可輪胎內有鋼絲層無法順利切斷，在器具不完備又分秒必爭的情況下，官員們只能忍痛割下些許鹿角，利用脖子之間的空隙拆下輪胎，這才讓小鹿的脖子重獲新生，再也沒有拘束！（編輯：李惠婷） 


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