拿100元買鹹酥雞能吃飽？老饕曝「最頂搭配」：吃到嘴酸
鹹酥雞是讓台灣最著名的小吃宵夜，金黃酥脆再加上品項多元，更讓不少老饕愛不釋手。就有網友好奇提問「若只用100元炸物，能買到最高CP值的搭配是什麼？」貼文一出也立刻有內行人分享「最頂吃法」，不僅有肉還有飽足感。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 17:00:20
原PO在論壇《Dcard》上發問提到，隨著物價不斷上漲，吃個宵夜常常就要噴掉兩三百塊，若只用100塊去買鹹酥雞，「能搭配出最高CP值的買法是什麼？」
貼文曝光立刻有老饕分享各自的省錢套餐「40元鹹酥雞、10元米血、20元甜不辣，這樣就飽了，30元拿去買飲料」、「米血+熱狗+甜不辣+雞蛋豆腐湊滿，省錢套餐推薦給你」、「30元甜不辣、30元鹹酥雞或魷魚，剩下40元看是要百頁豆腐或杏鮑菇還是四季豆，吃到嘴巴酸還吃不完」、「雞蛋豆腐一盒或半盒、甜不辣、剩下熱狗買滿，絕對夠飽」。
不過也有卡友疑惑「大家報的物價都停在20年前嗎？」隨即也有人回應，「不能到連鎖店去買阿，一定是我家巷口的那攤」、「我高雄人，鹹酥雞、魷魚都一樣大份50小份30，樹人美食街鹽酥雞還有賣一份20的」、「淡大附近的鹽酥雞真的是這個價格」。（編輯：潘毅）