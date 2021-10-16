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晚上總睡不好？專家曝「臥室5條件」需改善：好運也會來

▲現代人常常面臨睡不好情況，讓白天精神不濟、工作效率不佳，這現象其實能從臥室的擺設來改善。（示意圖／取自pixabay）
▲現代人常常面臨睡不好情況，讓白天精神不濟、工作效率不佳，這現象其實能從臥室的擺設來改善。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-16 18:01:12

現代人常常面臨睡不好情況，讓白天精神不濟、工作效率不佳，惡性循環之下更讓工作壓力變大。對此，就有專家分享，能先從臥室內的「5條件」下手改善，讓良好的睡眠品質回來，同時讓「好運也連帶著來到」。

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日前運勢命理網站《生肖運勢天天看》就提到，多數人生活起居的臥室中，有幾種格局的細節需要特別注意：

一、空間太大

人一旦在太大的臥室中休息睡覺，不僅會沒有安全感，睡眠不踏實，而且太大的臥室會吸走人氣，導致人體能量消耗多，體質變差，做事情都無精打采。另外，太小的臥室也不行，會讓人在裡面感到煩躁。因此，臥室的大小最好與居住的人數成比例，最大也不能超過客廳的面積。

二、光線失調

臥室在白天最好有太陽照射，光線明亮，晚上拉上窗簾，燈光柔和溫暖，這樣才能讓居住者免於被外界的光線乾擾，能夠很好的入睡，也不太容易生病。

但如果臥室光線太強烈，不但人難以入睡，即使睡著後也會被刺眼的燈光照醒。另外，如果臥室一直處於燈光陰暗的狀態下，人也會有失眠的現象，對健康也十分不利。

三、密不通風

當臥室沒有窗戶，就會形成密不透風的格局，不僅影響空氣品質，長期下去會讓人產生昏沉、疲倦卻又不容易熟睡的狀態；密不通風的格局，也會導致污濁之氣無法流出，家人的運勢逐漸走下坡，霉運頻頻，意外災禍不斷。因此，臥室內應該有窗戶，才能讓空氣流通，有利於居住者的身心健康。

▲臥室最好設有窗戶、保持通風，讓空氣流通，有利於居住者的身心健康。（圖／翻攝Pexels）
▲臥室最好設有窗戶、保持通風，讓空氣流通，有利於居住者的身心健康。（圖／翻攝Pexels）
四、天花板過高

躺在床上，如果發現天花板過高，會讓人產生不安全感，睡眠品質也會受到影響。另外，天花板高將難以聚氣，會讓臥室內的財氣全都流走，家人財運變差，難以賺錢、存錢。而且這樣的空間容易冬天冷夏天熱，對人體的舒適度也非常不利。

▲臥室最好避免擺放太多雜物、骨董及玩偶，否則不僅看著雜亂，影響心情，讓睡眠品質變差。（圖／翻攝Pexels）
▲臥室最好避免擺放太多雜物、骨董及玩偶，否則不僅看著雜亂，影響心情，讓睡眠品質變差。（圖／翻攝Pexels）
五、擺設不當

人在睡覺時，身旁不能有太多物品干擾，所以臥室應該盡量簡潔，否則不僅看著雜亂，影響心情，還會讓睡眠品質變差。如果擺放太多電器，容易干擾睡眠，也會導致臥室氣場紊亂，不利家人的運勢發展。另外，魚缸也不建議擺放在臥室，會加重臥室的濕氣，使人睡眠無法安穩，易招惹爛桃花。此外，一些字畫、古董、玩偶都盡量少在臥室擺放。（編輯：潘毅）

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