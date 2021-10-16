保險套「用到一半」喊退貨！奧客超瞎理由曝 店員也傻眼
為保護消費者權益，不少店家都有相對應的退貨機制，確保客人購買的產品或內容物沒有瑕疵或過期，只要按照商家的規範申請，都能合理退貨。不過日前就有名超商店員表示，自己遇到一名女客人購買了保險套回家，用掉半盒後才拿來退貨，沒想到店員一問退貨理由，對方給出的答案卻讓他相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 18:01:56
這名店員在臉書社團《爆怨公社》內發文提到，自己日前遇到一名女顧客拿著保險套想要退貨，由於保險套屬於衛生用品，本來店家就無法提供退貨服務，沒想到對方還理直氣壯地告訴他，要求退貨的理由是「用不到了」，而原PO一看見實物更傻眼，只見當初兩盒一組售出的保險套，對方只拿了一盒過來喊要退，就連包裝也被拆封過只剩幾枚，這也讓原PO難免認為對方根本是用剩的才來店面退貨。
對此，原PO也只能無奈表示，實在無法理解這些人的想法，自己過去也曾遇過類似顧客以「尺寸不合」為由要求退貨，「有些人真的很厚臉皮，吃到一半的餅乾、泡了一半的奶粉、酒都喝光了卻說不好喝」。
文章曝光後，不少網友也紛紛傻眼表示「這不能退啊！被動手腳怎麼辦？害到下一個人」、「能拿這個去退貨，我還真的服了她」、「這種東西也拿來退的人，臉皮到底是多厚」、「這能退貨跟某些大賣場的嘴臉差不多」，也有同樣是服務業的網友感同身受分享自己遇過的奧客行為，「我還遇過買排骨回家吃得一乾二淨，然後把骨頭帶來要求退貨，還大聲說排骨怎麼沒有肉，排骨沒有肉是因為被你們啃光了好嗎」。（編輯：楊智傑）