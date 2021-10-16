滑IG「限動一排綠」超療癒？用戶曝1地雷行為：整個尷尬
現代人想與親朋好友保持聯繫，往往會利用各種通訊軟體或社群媒體，尤其以圖文為主的IG（Instagram）不但能夠私訊聊天、視訊對話，還有限時動態、設定摯友等多樣方便功能，是不少時下人使用時間最長的社交軟體。不過日前就有名男網友分享自己的「小怪癖」，習慣讓限時動態「一排綠」，話題曝光後也掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 20:02:18
這名男網友日前在社群論壇《Dcard》上發文提到，自己使用Instagram時常有個小習慣，那就是會將限時動態當中，除了被設為「摯友」的追蹤者外動態全都看過一輪，讓上方的限動呈現「一片綠」的情況，文內也興奮表示這樣的情況看起來相當療癒，「把別人發的摯友限時留著，等到摯友動態變一整排綠，看了就很爽欸」。
由於Instagram的限時動態一般會以紅色、灰色呈現是否已經看過，先前則有為了表達性別友善立場，在同志驕傲月出現「彩虹圈圈」的特效，原PO這個習慣則是把將他設定為「摯友」限定觀看的動態留下來，不少網友看了卻紛紛搖頭表示不認同，「不會欸反而有摯友的會先看，看有多秘密或什麼心事才會發摯友」、「我還是第一次知道有人喜歡上面整排綠的」、「設摯友可能只是不想讓全部人看到而已，不見得是真的摯友」。
而留言串當中也有不少用戶表示，莫名其妙被他人「設為摯友」其實相當尷尬，「一堆根本不熟還加摯友，完全不想看」，甚至有女網友無奈抱怨「我討厭莫名其妙變別人的摯友，我的摯友真的就是最要好的朋友，不是用來分類的假摯友，啊他本人還來問我是不是把他噤聲，就是我的同班同學，哇我整個尷尬」、「一堆人很愛亂設摯友，被不熟的設摯友真的會一頭霧水，尤其是發文仔真的很愛指桑罵槐，或是抱怨一些雞毛蒜皮的小事，到最後不得已只好禁言他們了」。（編輯：楊智傑）