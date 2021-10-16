工作頭銜好看「薪水卻很低」？眾曝2職業：聽數字會嚇到
每個人出社會找工作時，都希望自己的薪水夠高、頭銜能好看一點，對未來發展有所幫助。不過就有網友好奇，有哪些職業「社會地位高，薪水卻很低」，立刻有不少網友點名「2職業」，更驚呼「聽薪水數字會嚇到」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 20:25:34
原PO在論壇PTT上提出疑問「有什麼工作是『社會地位高』但薪水卻相對低的嗎？就是一般人聽到都覺得不錯的職業，例如初等公務員，但薪水卻低於4萬，還有其他相思的例子嗎？」
貼文曝光後，立刻有不少網友點名「教授」以及「獸醫」，並解釋原因「獸醫...知道她們薪水的時候也嚇一跳」、「受僱獸醫吧，前陣子才討論」、「直覺想到獸醫，一直以為他們一個月有七八萬結果有人說只有3、4萬嚇到」、「絕對是獸醫師跟教授」、「撇除某些很混的教授，以他們的工作內容來看薪水確實算低」、「我父親當教授6萬多，說實在的有很高嗎？除非是公立正教授以上比較有看頭，或跟業界關係好才有額外收入」、「教授算嗎？讀到頂但年薪...就那樣」。
另外也「公務員」、「護理師」等職業也多次被提及，「基層公務員，薪水真的很低，唯一優點就是穩定」、「護理師，如果照工時去除，其實也很『薪苦』」、「護理師，那天看到徵才廣告不到三萬，有嚇到」。（編輯：潘毅）