為何業務必備「好錶好筆」？他曬日常NG穿搭　老闆也搖頭

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不過身為公司唯一的業務，原PO表示自己工作三年來，身上穿的都是簡單的素T，在配上一件牛仔褲，而就連與客戶簽約「也是用uni 0.38」，這就連自家公司的老闆也看不下去，近日更主動叮嚀他「身上可以有個貴的配件，去配隻錶像是探二、水鬼、沛納海都好」，甚至表示願意替他出1/3的價格，「不然客戶來都很像在跟大學生簽約」。
這就讓他相當好奇是否擔任業務職位真的需要「好錶好筆」來彰顯，文章曝光後也掀起不少討論聲浪，其中就有許多網友認同表示「業務比得是氣勢，競爭那麼激烈別人為什麼要跟你簽約，一定要有與眾不同的記憶點跟氣勢」、「身上的行頭，去做點功課都能成為跟客戶討論的開頭，羈絆可以更密切」、「老闆想栽培你，才會點出你的問題，不然誰沒事會出錢買錶給員工」。
不過也有網友指出不一定得配戴名貴配件，但能夠看起來體面、專業的襯衫卻不可或缺「我認為就算沒有好的錶、筆，你至少要有西裝一套，沒西裝整套也穿個正式一點的半休閒褲＋襯衫，讓人知道你是業務，素T＋牛仔褲真的不是業務會穿的」、「是不用到那麼誇張，但是好歹要換個稍微正式一點的衣服之類的如乾淨襯衫+西裝褲，手錶如果你沒習慣用可以不戴，不然就是買大眾apple watch」、「至少襯衫燙好、西裝褲、皮鞋擦亮，儀表整潔，專業跟誠信才是行頭」。（編輯：楊智傑）