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為何業務必備「好錶好筆」？他曬日常NG穿搭　老闆也搖頭

▲業務往往代表公司企業的門面，有一名工作三年的業務就好奇提問是否「需要好錶好筆」襯托，話題曝光也掀起不少討論。（示意圖／取自unsplash）
▲業務往往代表公司企業的門面，有一名工作三年的業務就好奇提問是否「需要好錶好筆」襯托，話題曝光也掀起不少討論。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-16 21:08:14

常言道「人要衣裝，佛要金裝」，出社會踏入職場後，不少上班族對於自身外表也相當在意，除了部分職業需要穿著制服外，許多人往往會因為一個人的服儀穿著而留下對他的第一印象，而不同職業的穿著也不盡相同，日前就有網友好奇擔任業務工作「真的會需要好錶好筆嗎？」，提問曝光後也掀起不少討論。

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這名工作三年的男網友日前就透過社群論壇《Dcard》發文求解，他提到自己在公司當中擔任唯一的一名業務，而工作內容不外乎是電話開發、回覆訊息或處理公司網頁關鍵字搜尋等等，唯一跟客戶見面只有客戶來辦公室簽約的時候，業績在同業裡甚至等於兩間同產業的小公司。

▲原PO好奇「有哪些行業高薪但專業度低的嗎」，貼文一出，網友全喊「業務」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示自已是公司唯一的一名業務。（示意圖／取自unsplash）
不過身為公司唯一的業務，原PO表示自己工作三年來，身上穿的都是簡單的素T，在配上一件牛仔褲，而就連與客戶簽約「也是用uni 0.38」，這就連自家公司的老闆也看不下去，近日更主動叮嚀他「身上可以有個貴的配件，去配隻錶像是探二、水鬼、沛納海都好」，甚至表示願意替他出1/3的價格，「不然客戶來都很像在跟大學生簽約」。

這就讓他相當好奇是否擔任業務職位真的需要「好錶好筆」來彰顯，文章曝光後也掀起不少討論聲浪，其中就有許多網友認同表示「業務比得是氣勢，競爭那麼激烈別人為什麼要跟你簽約，一定要有與眾不同的記憶點跟氣勢」、「身上的行頭，去做點功課都能成為跟客戶討論的開頭，羈絆可以更密切」、「老闆想栽培你，才會點出你的問題，不然誰沒事會出錢買錶給員工」。

▲網友買到的手錶出差錯，打回客服詢問卻得到是設計師突發奇想的答案。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲不少網友認為業務身上的名錶、所用的鋼筆都是能襯托行頭、氣勢的配件。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
不過也有網友指出不一定得配戴名貴配件，但能夠看起來體面、專業的襯衫卻不可或缺「我認為就算沒有好的錶、筆，你至少要有西裝一套，沒西裝整套也穿個正式一點的半休閒褲＋襯衫，讓人知道你是業務，素T＋牛仔褲真的不是業務會穿的」、「是不用到那麼誇張，但是好歹要換個稍微正式一點的衣服之類的如乾淨襯衫+西裝褲，手錶如果你沒習慣用可以不戴，不然就是買大眾apple watch」、「至少襯衫燙好、西裝褲、皮鞋擦亮，儀表整潔，專業跟誠信才是行頭」。（編輯：楊智傑）

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