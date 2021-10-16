印度披薩「餅皮鑲湯包」！獵奇形狀網全笑翻：中印和諧了
知名Pizza店「必勝客」（Pizza Hut）每隔一段時間，就會推出期間限定的「獨特口味」Pizza，往往都會引發熱烈迴響，日前推出期間限定的「香菜皮蛋豬血糕披薩」在網路瞬間爆紅，相關報導還紅到國外，而近日印度必勝客也公開了新口味，只是不僅「創意口味」再度擄獲網友關注，特殊的怪造型更掀起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 22:10:16
根據印度必勝客官方推特、Instagram，未來將推出一款在餅皮上結合類似蒸餃的印度街頭小吃「饃饃」（Momo）口味，不僅造型特殊看起來不像傳統披薩，就連醬料都採取了四川醬（schezwan sauce）、撒上青椒、起司等食材，官網上的價錢更只要69盧比（約新台幣100元）。
消息曝光後就連《CNN》印度記者（Aman Sharma）也忍不住轉推，有不少網友在下方崩潰表示「義大利人看到會吐」、「這是食物犯罪！」、「太離譜了」，不過也有許多網友表示樂意嘗試看看「造型看起來好怪，但口感不知道如何」、「我願意為了Momo吃看看」、「真是異想天開的主意」。
此外，旅印作家「印度尤」也透過臉書粉專「印度神尤遊印度」分享這個消息，同時幽默表示「台灣之前歷經了 #必勝客 #香菜皮蛋豬血糕披薩的襲擊，結果現在印度也推出怪披薩了！」，最後還笑稱「簡直說是近期中印緊張以來，最和諧的一個畫面」，許多台灣網友則紛紛調侃「不是說披薩就是不包起來的包子嗎？結果現在把包起來的包子放在不包起來的包子上面是怎麼一回事」、「這是指尖陀螺吧」、「那還要算好人數跟momo耶！不然有人分不到」。（編輯：楊智傑）