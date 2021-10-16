外送員接「生日訂單」！到場卻見女主管飆罵 結局大反轉
近年外送平台正夯，有些人因故無法團聚，也會用外送功能，來給予親友生日驚喜。不過就有外送員接到這種「生日訂單」，到場卻見到一位女主管正在訓斥下屬，沒想到後續結局卻是大反轉。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 23:11:17
原PO在臉書《外送師ㄟ543》分享特殊的工作遭遇，「今天接到一張生日訂單，客人備註『幫我老婆唱生日快樂歌』，沒想到我到了目的地，卻發現辦公室有位女主管正在罵人，還超級兇，害我不敢出聲」。
一旁的櫃檯小妹看到外送員，也立刻詢問要送餐給誰，沒想到好巧不巧就是剛剛正在罵人的女主管。櫃檯小妹也立刻幫忙轉達，原PO只能眼睜睜的看著臉色鐵青的女主管逼近。
女主管到達後，原PO心一橫大喊「妳老公要我唱歌，祝妳生日快樂~祝妳生日快樂」後方的員工見狀也立刻跟上一齊唱。唱完後，原本還怒氣沖沖的女主管則面露尷尬地說「好啦，大家回去工作」。
目睹整個過程的原PO也笑稱「這訂單好像改變了大家被挨罵的命運，以後有人自知會被主管罵，叫外送幫忙解圍好像也是不錯的選擇」。
不少網友看完整個過程也紛紛回應「神救援！」「真的是幫大家化解危機」、「你很有勇氣，代表被罵的員工們感謝您」、「這些員工一定超爽」。（編輯：潘毅）