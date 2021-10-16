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載具突收「陌生發票」！他愣：中獎算誰的　過來人曝解答

▲有網友突然發現自己的雲端載具出現了數張陌生的發票，完整經歷曝光後也掀起討論。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲有網友突然發現自己的雲端載具出現了數張陌生的發票，完整經歷曝光後也掀起討論。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-16 23:31:34

隨著台灣行動支付、電子載具的功能逐漸普及，有不少人去超商、超市等商家消費時，會選擇不拿紙本發票，而改刷電子載具將發票存在裡頭，不但在防疫期間能夠減少接觸風險，也有機會中雲端專屬獎。不過日前就有名女網友發現，自己的載具突然收到許多非本人的電子發票，這就讓他相當好奇到底中獎「算誰的」，話題掀起不少討論。

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這名女網友在PTT的超商版上發文提到，自己這幾天發現雲端載具莫名其妙出現了某一間全家消費的發票，雖然身在同一個縣市，「但是上面發票的消費日期根本就都不是我，我也沒有買那些發票明細上的東西」，甚至還有一張在羅東車站內的消費，但自己已經好一陣子沒有到外縣市了。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO發現自己的雲端載具莫名多了幾張發票。（圖／翻攝自PTT）
發生這個莫名的意外也讓他相當納悶，原PO也在文末好奇「如果中獎了不就都變成我的？也開始懷疑自己會不會有一些發票在超商消費結果歸戶到別人的載具裡了」，不少網友則紛紛留言表示「收到發票還好，收到沒看過的信用卡刷卡交易才恐佈」、「我姐也常常報我電話，然後我不知道，出現紀錄才知道家人都會報我電話」、「會不會是前女友？因為我自己很常無意識報前男友的電話」、「好可怕，萬一另一半查勤真是跳到黃河都洗不清」、「我也遇過！一開始也跟原po一樣疑惑，後來發現是某個男同 事，一想到店員問他報我電話的畫面就覺得怪」。

不過也有網友回應「我個人認為應該是有人把載具設錯了設成你的，如果真的好奇，可以請全家客服幫你查這些交易的載具，不過發票一向認券不認人，真的中獎就大方收下」、「應該是報錯電話了，祝原PO發票中獎」、「你的，因為報錯電話的點確認了」。

事實上，財政部為了提供民眾使用雲端發票的意願，早在2013年7月1日起就加開了「無實體電子發票專屬獎」，民眾在消費時，選擇不印出發票，透過各種載具存在雲端，除一般獎項外，還能享有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，而根據統一發票給獎辦法第5條第1項，「中獎電子發票證明聯持有人。但使用行動裝置下載財政部提供行動應用程式完成五獎或六獎領獎程序者，為中獎獎金匯入之金融機構或郵政機構帳戶所有人」，若是發票中了五獎或六獎就會是載具擁有者可以兌獎。（編輯：楊智傑）


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