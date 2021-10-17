城中城罹難者身分全數確認　10月22日公祭

高雄城中城火警造成46死、41傷的慘痛，截至昨日下午，仍有兩名女子身分未明，高雄地檢署今（17）日表示，DNA跟受採驗家屬比對結果昨晚出爐，已確認身分。高雄市長陳其邁說，預計將於10月22日進行聯合公祭，在這過程裡面，家屬陸陸續續有一些不同的一些困難，市府都會全力地來協助。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-17 10:36:43｜2021-10-17 10:41:29
高雄地檢署指出，這起事故罹難人數目前為46名，2名女子身份未明部分，DNA跟受採驗家屬比對結果昨晚出爐，已確認身分，故目前死者身分已全數確認，先前已開立42件相驗屍體證明書，今天這2件家屬就會領取，預計今日除2位陸配外，均可完成開立證書發回遺體。
高雄市長陳其邁表示，現在46位罹難者身分都已經確認，那有2位陸配最後的程序還是要需要大陸的家屬來做最後程序上的確認，所以46位罹難者身份的確認初步已經告一段落，接下來就是在10月20日的頭七與10月22日的聯合公祭。
陳其邁強調，在過程中，家屬陸陸續續有一些不同的一些困難，市府都會全力的來協助，包括塔位、生活上，或者是在法律上，都會有專人一對一的來提供最大的一個協助，照顧好罹難者家屬，而從今天開始，高雄市政府的局處首長，包括市長，早上就會進駐到民政局殯葬管理處的行政大樓，希望能夠就近的來協助家屬。