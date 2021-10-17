悼城中城罹難者　藍綠輪番南下高雄捻香

高雄城中城火災後第四天，今（17）天上午包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，連前國民黨籍的副總統吳敦義都相繼來到高雄市立殯儀館給「城中城」罹難者拈香致意，各個神情凝重、哀戚。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-17 12:35:44｜2021-10-17 12:52:35
高雄市城中城大樓在10月14日的惡火帶走46條人命，41傷的嚴重事故，全國哀悼，民進黨包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇，而國民黨則有前總統馬英九、前立法院長王金平、國民黨主席朱立倫都曾經到過高雄憑弔罹難者或探視傷者。
賴清德今日上午八點半也到高雄市立殯儀館的城中城靈堂停留約半小時，除了給罹難者拈香致意，也關心撫慰在場的罹難者家屬，隨後陸續前往高雄榮總、高雄長庚、國軍802總醫院關心在這場災害中受傷的傷患。
在副總統賴清德後，國民黨前副總統吳敦義則接著在10點58分到達高雄市立殯儀館，在「城中城」罹難者靈前致意，捻香約莫停留5分鐘後，接著趕往「城中城」火警現場憑弔，吳敦義哽咽表示他擔任市長時城中城大樓才17歲，經過這麼多任市長，他不能說誰該負責任，希望行政、立法部門能根據經驗，重新檢視、擬定相關法規，避免憾事再度發生；城中城事件後，行政院長蘇貞昌再度南下高雄，在11點半左右到殯儀館拈香致意，並不時和高雄市長陳其邁咬耳朵，似乎在交代重要的事情。