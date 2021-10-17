COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

90歲「寇克艦長」上太空！破最年長紀錄　圓夢歷史畫面曝

▲90歲男星威廉沙特納（中）順利登上太空，成為有史以來最年長的太空人。（圖／AP美聯社）
▲90歲男星威廉沙特納（中）順利登上太空，成為有史以來最年長的太空人。（圖／AP美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-10-17 16:56:57｜2021-10-17 18:20:03

人類擁有無窮的好奇心，看著浩瀚星空就會想要探究其中奧秘。而世界上的富豪們也紛紛花大錢，希望能搶先一步成為踏上宇宙的人類。亞馬遜公司創辦人貝佐斯旗下的藍源公司（Blue Origin），13日時再度將人類送上太空，其中更包含90歲男星威廉沙特納（William Shatner），他也成為有史以來最年長的太空人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
威廉沙特納（William Shatner）在科幻電視影集星艦迷航記（Star Trek）飾演寇克艦長（Captain James Tiberius Kirk），其形象深植於星艦迷心中。而貝佐斯更是星艦迷航記的超級粉絲，因此希望能替偶像一圓「真正」前往太空的夢想。

▲90歲男星威廉沙特納（中）從太空中看著地球不斷讚嘆。（圖／AP美聯社）
▲90歲男星威廉沙特納（中）從太空中看著地球不斷讚嘆。（圖／AP美聯社）
這次啟程的成員有藍源公司的任務暨飛行營運副總裁鮑爾（Audrey Powers）、星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人博修壬（Chris Boshuizen），以及臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人伏里斯（Glen de Vries）以及威廉沙特納。4人搭乘藍源公司的新謝波德號（New Shepard）火箭，而艙室內的畫面也在隨後公開了。

4人飛越卡門線（Karman Line）約11分鐘，他們興奮地感受無重力的奧妙，更從太空看著地球，讓沙特納一行人只能不斷發出驚嘆，深刻體會到宇宙的浩瀚。（編輯：潘毅）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀