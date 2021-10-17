90歲「寇克艦長」上太空！破最年長紀錄 圓夢歷史畫面曝
人類擁有無窮的好奇心，看著浩瀚星空就會想要探究其中奧秘。而世界上的富豪們也紛紛花大錢，希望能搶先一步成為踏上宇宙的人類。亞馬遜公司創辦人貝佐斯旗下的藍源公司（Blue Origin），13日時再度將人類送上太空，其中更包含90歲男星威廉沙特納（William Shatner），他也成為有史以來最年長的太空人。
編輯中心/綜合報導
2021-10-17 16:56:57｜2021-10-17 18:20:03
威廉沙特納（William Shatner）在科幻電視影集星艦迷航記（Star Trek）飾演寇克艦長（Captain James Tiberius Kirk），其形象深植於星艦迷心中。而貝佐斯更是星艦迷航記的超級粉絲，因此希望能替偶像一圓「真正」前往太空的夢想。
這次啟程的成員有藍源公司的任務暨飛行營運副總裁鮑爾（Audrey Powers）、星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人博修壬（Chris Boshuizen），以及臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人伏里斯（Glen de Vries）以及威廉沙特納。4人搭乘藍源公司的新謝波德號（New Shepard）火箭，而艙室內的畫面也在隨後公開了。
4人飛越卡門線（Karman Line）約11分鐘，他們興奮地感受無重力的奧妙，更從太空看著地球，讓沙特納一行人只能不斷發出驚嘆，深刻體會到宇宙的浩瀚。（編輯：潘毅）