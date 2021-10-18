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全聯這功能太方便！媽喊：被寵壞　內行反揭「致命缺陷」

▲原PO表示，到全聯購物只要「帶手機」就好，簡直被寵壞，不過，也有內行反喊2致命缺陷，直呼「千萬不要這麼做」。（圖／NOWnews資料照）
▲原PO表示，到全聯購物只要「帶手機」就好，簡直被寵壞，不過，也有內行反喊2致命缺陷，直呼「千萬不要這麼做」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-10-18 07:04:03

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評；對此，就有一名媽媽表示，到全聯購物只需要「帶手機」就好，超級方便，簡直被寵壞，不過也有內行反喊2致命缺陷，直呼「千萬不要這麼做」。

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該名媽媽昨（17）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示每次到全聯購物，都只需要帶「一支手機」就能購物，如此便利的功能讓她真的回不去，也害她在昨天早上去花店結帳的時候才發現，自己只帶手機，根本無法消費，「說真的，我已經被全聯寵壞了」。

▲一名女網友表示，到全聯購物只需要「帶手機」就好，超級方便，簡直被寵壞。（示意圖，與本文無關／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲一名女網友表示，到全聯購物只需要「帶手機」就好，超級方便，簡直被寵壞。（示意圖，與本文無關／《NOWnews今日新聞》資料照）
貼文一出，掀起熱議，「我也是，以為手機，信用卡走天下，都忘了很多地方要現金」、「對啊～帶手機就可以去全聯買東西了，真好」、「有同感」、「我也是，方便到完全忘記錢的存在，ㄧ機在手花錢隨我」、「真的很習慣帶手機出門而已…」、「我也是，已經習慣拿手機結帳了」。

不過，也有內行網友反抖出2致命缺陷，分別是「手機突然沒電」和「全聯系統臨時故障」，呼籲民眾出門還是帶著錢比較保險，「千萬不要，尤其當你手機拿出來要嗶時，手機突然沒電」、「我有過2次，正要掃條碼時當著收銀員的面沒電的經驗，很吐血所以裡面會夾張悠遊卡避免慘案再次發生」、「有時候全聯網路伺服器有問題，也只能收現金，之前遇到過」、「我這邊有家全聯訊號很差，還常常系統故障不能登入，出門還是要帶錢比較好XD」、「我會在手機和手機殼中間塞張五百，以防萬一」。（編輯：郭佩蓉）

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