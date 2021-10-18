今晨全台多處僅18度！吳德榮：週四鋒面南下「氣溫再降」
中央氣象局指出，今（18）晨仍受東北風影響，各地天氣較涼，除了高屏地區低溫約24、25度之外，其他地方低溫只有19至22度，白天之後東北風減弱，氣溫稍回升，桃園以北、宜蘭高溫約25度，其他地區高溫約27至30度；水氣也減少，只有基隆北海岸及東半部地區仍有局部降雨，其他地區為多雲到晴，中午過後中部山區及南部地區有零星雷陣雨。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-18 07:54:48
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，截至今晨4：46，此波東北季風為多處帶來18度左右的最低氣溫(新北石門區、宜蘭三星鄉18.1度，苗栗公館鄉18.2度，基隆七堵區18.3度，桃園楊梅區、花蓮萬榮鄉18.4度，嘉義民雄鄉18.6度)；台北市(南港區)亦降至18.3度。4：30雷達回波合成圖顯示，北海岸、東北部及東部有弱降水回波。4：30累積雨量圖則顯示，北海岸、大台北東側山區、東北部及東部有零星少量降雨。
吳德榮指出，最新(17日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今上午起至週四（21日）上午東北季風水氣略減，氣溫略升，北台早晚仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲時晴；中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有小範圍短暫陣雨機率；今日各地氣溫：北部18至25度，中部19至33度；南部20至33度，東部18至32度。週四下午起鋒面南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫漸降；中南部晴時多雲。
吳德榮說，週五至下週日（22至24日）鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如前波強，但降雨影響範圍更大；苗栗以北、東北部及東部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率，北台再轉涼；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。