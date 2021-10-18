秋意濃！今晨最低溫18.1度 下波「東北季風」來襲時間曝
今（18）日受到東北風影響，各地天氣較涼，根據中央氣象局觀測，清晨全台最低溫出現在新北石門、宜蘭三星的18.1度；不過到了白天，氣溫將逐漸回升。此外，氣象局也表示，未來一周將會有另外一波東北季風來訪，涼意會漸趨明顯。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 08:01:58
氣象局表示，今晨仍受到東北風影響，各地天氣較涼，低溫只有20至22度，局部近山區平地氣溫會再低一些，白天之後東北風減弱，氣溫將稍稍回升，桃園以北、宜蘭高溫約25度，其他地區高溫約27至30度；而水氣方面，只有基隆北海岸及東半部地區仍有局部降雨出現，其他地區則為多雲到晴，中午過後中部山區及南部地區會有零星雷陣雨。
氣象局也指出，周二東北風減弱，氣溫稍稍回升，基隆北海岸及東半部地區仍會有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後中部山區及南部地區有零星短暫雷陣雨；到了周三、周四，基隆北海岸、東半部地區以及北部山區，則會出現局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨出現。
而到了周五，東北風將增強，周六、周日也受到東北風影響，迎風面降雨的範圍將增加，因此北部及東半部地區會有局部短暫雨出現，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
此外，氣象局也提醒，深秋之後，天氣變化快。氣溫、晴雨，經常一週內變化多次；也因為近日受東北風吹襲，將使北部降溫明顯、降雨潮濕，請民眾注意保暖、行車安全。（編輯：郭佩蓉）