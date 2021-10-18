鹹酥雞攤點啥秒知店家功力？老饕喊「神配料」：一吃就知
台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有網友好奇「怎判斷鹹酥雞攤好吃不好吃？」，貼文一出，老饕們紛紛表示「米血」一點就知道好不好吃。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 08:49:03
該名網友在PTT以「要怎麼判斷鹹酥雞攤好吃不好吃？」為題發文，表示她昨（17）日到家裡附近一間鹹酥雞攤買點炸的，豈料一吃發現超普通，有些還因為炸太久，變得很難吃。因此，她也好奇「如果要判斷這一攤好不好吃的話，要買什麼測試啊」，是要買甜不辣、去骨雞排，還是魷魚腳，「哪一個最準阿？我很好奇，有沒有掛」？
貼文一出，掀起熱議，「點銀絲卷，看起鍋的顏色」、「當然是鹹酥雞啊」、「點四季豆就知功力了」、「油，還有雞皮是冷凍的還是冷藏的」、「看炸的功夫就看雞蛋豆腐，有溫度計尤佳」、「看油乾不乾淨」、「沒吃過的寧願找要排隊的啊，至少有很多道友+口味大眾，風險小點」、「甜不辣，如果連這種基礎的都不好吃其他就不用談了」。
其中，也有不少老饕指出，點「米血」才能看出一家鹹酥雞店好不好吃，「看米血糕」、「米血外酥內軟不黏牙，有辦法這樣就合格」、「米血，炸過硬、有腥味、沒全熟、醬或粉難吃，在米血糕這一項都會直接爆出來，只要出現一項不合格，那這攤就拉黑了，炸過硬是火候、腥味或沒熟是食材新鮮度跟前置處理（切片或刀工），至於調醬或沾粉不行那就直接掰了」。（編輯：郭佩蓉）