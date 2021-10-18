她點手搖飲「隱藏習慣」沒被拒絕過！客驚：根本為難店員
台灣民眾相當喜愛手搖飲，其不僅口味及款式多樣，還能客製化供客人自由調配溫度或甜度。不過，就有一名女網友分享自身點手搖飲的習慣，坦言沒被拒絕過，但就有人搖頭直呼「在為難店員！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 10:20:59
原PO於WomenTalk板上發文，指出在網路上看到討論說「很少人去飲料店會點溫的」，她表示自己不太相信，透露她只要遇到感冒、生理期或是天氣變冷等情況，點手搖飲時都會要求飲料調配成溫的，「也沒被店員拒絕過，身邊一起訂飲料的同事也很多人會註明要溫的」。最後她也好奇詢問，「沒想到不只一個人說點飲料很少聽說要溫的，我很驚訝，請問大家會點溫的飲料嗎？會覺得這樣點很奇怪嗎？」
貼文一曝光，就有網友反而搖頭直言，「溫的很無感，會覺得自己泡就好了」、「不常點，覺得同品項溫的口感沒冰的好」、「要嘛冰的要嘛熱的，溫的真的不懂」、「溫的是在為難店員」、「點過，店員看起來很為難，就很少這樣點了，除非菜單有特別寫」、「不會，我只喝冰的跟燙口，涼的溫的都不好喝」、「不會，不敢喝溫的，口感很怪」。
但其中也有人認同留言，「會啊！不喜歡冰塊，融化後整杯根本變水」、「一年四季都點溫的，除了果汁不喝冰的東西」、「會啊！熱的太燙不好入口，溫的剛剛好，說沒聽過的我也很驚訝」、「我都點溫的，偶爾會有店家說不行，我覺得冰的對身體不好，每次喝了身體都會反撲」。（編輯：陳雅雲）