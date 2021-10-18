LINE家庭群組名字叫啥？「經典名稱」曝 眾笑：全台都是
LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；對此，就有一名男網友好奇「大家家庭群組的名稱」都叫什麼，並附上自家的經典名稱「我們這一家」，貼文一出，全場瘋喊+1。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 10:33:37
該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示他們家的LINE群組名稱叫做「我們這一家」，但身邊的人家裡群組似乎也都叫同樣的名字，因此他便好奇在文末發問「很好奇全台灣到底有多少個家庭群組叫『我們這一家』」。
貼文一出，網友全笑翻，紛紛喊「+1」，「我們也是」、「這應該全台都是了」、「我家也有，一樣名字」、「我就有兩個」、「嗯，娘家跟婆家都是我們這一家」、「我家也是」、「原來很多都一樣喔，+1」、「原來那麼多人跟我們群組一樣」、「一模模一樣樣」，可見「我們這一家」真的是許多家庭群組的名稱。
另外，也有其他網友分享自家群組的名稱，「我家是We are family」、「我家群組，叫『我們是一家人』，不知道為什麼大人都唸成『我們一家都是人』」、「咱們自家人」、「疫情期間創『防疫小組』」、「我們不是欸，我們是『We are 飛ㄇ哩』」。（編輯：郭佩蓉）