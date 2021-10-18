露營車為何在台難流行？行家點出「殘酷問題」：久了就懂
近年來台灣掀起一陣露營風潮，不少民眾都會趁著假日和親朋好友相約，一同悠閒露營度過閒暇時光。而在國外有別於台灣普遍搭建帳篷休息，常改以租借露營車的方式來享受大自然的美好風光。對此，就有網友好奇詢問「露營車可以取代買房嗎？」而引來行家點出露營車在台難流行的問題。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 11:09:09
原PO於八卦板上發文，表示現代人生活只要有床、冷氣、電等，差不多就能夠生活，「工作就用電腦工作，然後平常日去上班，下班可以四處晃或是在房間放空睡覺上網，吃的可以外食或買個氣炸鍋、快煮鍋之類」，這便讓他好奇詢問「假設買個露營車，有辦法取代買房嗎？這樣可以抑制房價，又可以省錢，有沒有八卦？」
問題一曝光，就引來不少網友熱議，「現在的露營車可以洗澡，吹冷氣，不過空間很小」、「好像還是不錯」、「台灣比較適合承載式露營車」、「美國很多人這樣玩」。
不過，就有行家回文點出露營車在台灣難流行的問題，指出自身先前本想購入一台露營車，但坦言「台灣大部分都是那種外掛的，車後掛一個車廂，不喜歡那種的，而且很多也沒洗澡、沒廁所，頂多只給你睡、煮或是冰箱」，雖然有一體成型的款式但價格不便宜，「如果能壓到幾百萬，應該蠻有市場的，但台灣好像也沒什麼人引進」。
許多鄉民也紛紛認同，指出車位難找、價格過高等都是缺點，「久了就開始漏水，無隔熱設備，難找地方停」、「這種價格直逼一棟房子」、「有些地方光是要進去就是問題。這東西在台灣的實用性真的不高」、「衛浴空間那麼小，熱血買來等新鮮」、「那種一體成型的很多停車場都進不去，路邊又沒辦法停」。（編輯：陳雅雲）