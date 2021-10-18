威力彩衝5.6億！「4星座、生肖」偏財運爆棚　幸運數字曝

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金牛座火星落入財帛宮，顯示今日偏財運勢爆發力十足，財運提升能力看俏，火星屬燄紅之氣，建議在今日購買威力彩前可吃紅色食物如：蕃茄，辣椒，紅羅蔔，或在熱開水或熱飲下方貼張圓形紅紙再喝水，能催動強烈財氣，吸引財運上門。
幸運數字：
1、0、2、4（參考方位角）
Top3：天秤座
金星，水星與太陽落在天秤座命宮，木星落入偏財宮顯示今日天秤座充滿好運，若想要求得好運氣，建議在下注前觀想白色（金星）與水藍色（水星），或吃水煮蛋代表金星，就能吸引財氣讓財神知道你在哪裡。
幸運數字：
11、3、5（參考方位角）
Top2：雙子座
火星落在雙子座人際宮，加上水星入偏財宮顯示雙子座能得到四周的財運，建議尋找朋友來下注，下注前用手指對著每張鈔票畫下這個符號，代表火星，再把鈔票拿去下注，說不定能讓你有好手氣。
幸運數字：
1、2、5（參考行星角度）
Top1：處女座
水星與金星都在處女座的財帛宮，顯示處女座財氣充沛，加上水星引力，能導入財氣到財帛宮位，建議下注前找個紅包袋，在紅包袋裡放88元，代表發發，下注前再拿出紅包袋的88元再加隨意的12元去購買威力彩說不定能有神奇好運。
幸運數字為：
2、4、5、9（參考行星角度）
此外，小孟老師也透露「財運方位」為正北方，並建議找住家或辦公室北方的投注站，能得到好財氣；至於「財運最佳時機」則為中午11：00到下午3：00和晚上7：00到8：00；另外，財運最旺的生肖為龍、虎、狗和猴。（編輯：郭佩蓉）