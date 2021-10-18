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威力彩衝5.6億！「4星座、生肖」偏財運爆棚　幸運數字曝

▲今（18）日威力彩頭獎上看5.6億元，對此，小孟老師就表示「4星座、生肖」今日偏財運爆棚。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲今（18）日威力彩頭獎上看5.6億元，對此，小孟老師就表示「4星座、生肖」今日偏財運爆棚。（示意圖／ NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-10-18 11:20:17

威力彩14連槓，今（18）日威力彩頭獎上看5.6億元，想當樂透得主就趁今天！對此，命理專家小孟老師就表示，「4星座、生肖」今日偏財運爆棚，並分享幸運數字，快揪家人朋友一起來看看吧！

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▲今（18）日威力彩頭獎上看5.6億元，對此，小孟老師就表示「4星座、生肖」今日偏財運爆棚。（示意圖／取自pixabay）
▲今（18）日威力彩頭獎上看5.6億元，對此，小孟老師就表示「4星座、生肖」今日偏財運爆棚。（示意圖／取自pixabay）
Top4：金牛座

金牛座火星落入財帛宮，顯示今日偏財運勢爆發力十足，財運提升能力看俏，火星屬燄紅之氣，建議在今日購買威力彩前可吃紅色食物如：蕃茄，辣椒，紅羅蔔，或在熱開水或熱飲下方貼張圓形紅紙再喝水，能催動強烈財氣，吸引財運上門。

幸運數字：

1、0、2、4（參考方位角）

Top3：天秤座

金星，水星與太陽落在天秤座命宮，木星落入偏財宮顯示今日天秤座充滿好運，若想要求得好運氣，建議在下注前觀想白色（金星）與水藍色（水星），或吃水煮蛋代表金星，就能吸引財氣讓財神知道你在哪裡。

幸運數字：

11、3、5（參考方位角）

Top2：雙子座

火星落在雙子座人際宮，加上水星入偏財宮顯示雙子座能得到四周的財運，建議尋找朋友來下注，下注前用手指對著每張鈔票畫下這個符號♂，代表火星，再把鈔票拿去下注，說不定能讓你有好手氣。

幸運數字：

1、2、5（參考行星角度）

Top1：處女座

水星與金星都在處女座的財帛宮，顯示處女座財氣充沛，加上水星引力，能導入財氣到財帛宮位，建議下注前找個紅包袋，在紅包袋裡放88元，代表發發，下注前再拿出紅包袋的88元再加隨意的12元去購買威力彩說不定能有神奇好運。

幸運數字為：

2、4、5、9（參考行星角度）

此外，小孟老師也透露「財運方位」為正北方，並建議找住家或辦公室北方的投注站，能得到好財氣；至於「財運最佳時機」則為中午11：00到下午3：00和晚上7：00到8：00；另外，財運最旺的生肖為龍、虎、狗和猴。（編輯：郭佩蓉）

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