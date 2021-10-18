城中城捐款破3,000萬 陳其邁：表達12萬分謝意
高雄鹽埕城中城大火造成46亡41傷的事故，使住民頓時失去住所、親友頓失支柱，高雄市政府在10月15日公布高雄市政府社會局社會救助金專戶，民眾可指定「1014城中城火災事故案」捐款，截至今（18）日上午10點為止，指定捐款共計3,095萬餘元，高雄市長陳其邁對於各界善心的捐款湧入社會局帳戶表達12萬分謝意。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-18 11:16:43
高雄市長陳其邁說，今天持續進行大火之後傷者的照顧跟以及罹難者家屬的相關的喪葬事宜，對於來自社會各界關心，他要表達誠摯感謝，尤其在高雄發生大火，同島一命、休戚與共，包括蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長，也包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統吳敦義等各界人士親自慰問，都要表達12萬分謝意。
也十分感謝包括侯友宜市長、盧秀燕市長、鄭文燦市長、黃偉哲市長、翁章梁縣長及黃榮村院長、游錫堃院長、陳菊院長等發起的捐款，各界善心的捐款的湧入高雄市社會局的帳戶，再次的表達12萬分的感謝。
陳其邁也說，現在還是協助災後相關為首要，以罹難者的殯葬事宜或者是傷者的救助為主，市府先發放罹難者25萬的慰問金，傷者6萬，因為也涉及到整個捐款的數額，希望從優給予慰問救助，市府會把這些捐款用於包括慰問金的救助，跟未來傷者日後生活的重建、經濟的支持跟未來的安置計畫，全力協助他們恢復正常的生活。