女求職全被打槍！面試官狂提「1原因」成硬傷：超受打擊
許多公司在徵求人才時，除了會先透過求職者的經歷、技能等進行篩選，面試當下的應變能力及談吐也是錄取與否的關鍵因素之一。不過，就有一名女網友指出，前陣子求職時不斷被面試官打槍，而原因曝光後，讓她心寒直呼「有點受打擊！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 12:21:39
原PO於Dcard上發文，表示自己最近收到一間心儀已久的公司所寄來的面試邀約，興奮直呼「終於！等好久，拿到了個面試機會了，這是一家我一直很想要去的公司，地點也很符合我要的地方」。
不過，她也透露前陣子求職相當不順遂，指出因自身是應屆畢業生的身分，不少公司皆以她沒工作經驗為理由而不錄取，讓她心寒直言「有點受打擊，希望這次不要再被打槍了，希望可以上，真想趕快工作了！！」
貼文曝光後，瞬間就引來不少網友打氣留言，「加油！我最近也都在投履歷和面試，也遇到蠻多挫折，一起加油，相信我們都可以的」、「加油，也是要面試才知道內容的！！多面試幾間」、「平常心對待，祝順利，展現最真誠的面貌」。
甚至有過來人分享經歷，「加油！我跟妳一樣今年畢業，當初我投了一份很夢幻的職位，需要兩年以上工作經驗，但最後我錄取了，目前上班一個禮拜希望我的好運可以分享給妳」。（編輯：陳雅雲）