不只台積電！韓網紅曝「3產業」贏不了台灣：以為能追過
台灣半導體產業在世界獨占鰲頭，其中擁有「護國神山」之稱的台積電，更在全球佔有一席之地。近日台韓情侶YouTube頻道「KT Story」就整理出除了半導體產業外，台灣還有2個產業擁有高度技術水準，坦言「台灣真的做得非常好，這些韓國也學習」，期盼彼此能保持友好的競爭。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 13:47:25
YouTube頻道「KT Story」時常分享台灣與南韓的文化差異，近日其在最新影片提到南韓「怎麼樣也已經贏不了台灣的3個產業」。首先韓國人「邦丫」就根據2019年世界半導體市場賣出的前五名排名資料顯示，台積電（TSMC）以91.5億美元排名世界第一，南韓三星則是以33.5億美元位居第二，兩者間有著一段差距。
邦丫坦言，在南韓有不少人認為「在韓國如果很努力投資的話，或許有追過台灣的可能性」，但疫情過後台積電突然爆發式成長，讓部分南韓專家認為「無論怎麼努力也很難贏台灣了」。
台灣除了半導體產業外，第二個擁有高水平技術的便是「腳踏車」。邦丫首先點出幾個韓國知名的腳踏車品牌，包括三千里、ALTON等，但在U-Bike引進台灣後，整個產業幾乎受到影響，人民購買腳踏車的慾望降低不少。不僅如此，韓國的U-Bike系統也因台灣零件品質好、價格低，而選擇全面引進台灣零件。
最後一個則是「製鞋業」，邦丫指出台灣與南韓製鞋業的競爭十分激烈，甚至南韓新聞報導還會稱是「鞋子的戰爭」。邦丫解釋因台灣製鞋技術第一的關係，且品質保持一定水準，許多知名鞋牌幾乎都會在台灣製造。最後邦丫也坦言「台灣真的做得非常好，這些韓國也學習」，希望兩方能保持友好的競爭關係。
影片曝光後，也引來不少網友理性分析，「每個國家都有自己的強項，一時誰強誰弱真的不算什麼，像韓國、台灣這樣體量、規模的國家，不可能每一項產業都很強，所以還是要做出正確的選擇，讓自己的國民有好日子過」、「雖然比這些好像台灣真的有不錯優勢，但其他方面韓國完勝的點還是說不完，尤其是影視方面台灣真的是望塵莫及。與其互相比較，兩國相互學習更重要」。（編輯：陳雅雲）