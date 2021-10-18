再放寬！指揮中心：客運飲食鬆綁、高鐵11／8開放自由座
中央流行疫情指揮中心，今（18）天難得捎來好消息，國內本土疫情爆發後，首次喜迎「3零」，指揮中心公布，今天國內零本土、零境外，並且零死亡。交通部也順勢宣佈針對大眾運輸最新鬆綁措施。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-18 14:05:18｜2021-10-18 14:18:06
交通部於配合整體防疫策略及兼顧旅客飲食需求下，針對大眾運輸場域實施相關鬆綁措施如下(一) 客運轉運站於110年10月19日開放飲食。(二) 海空運場站：1. 國內場站於110年10月19日開放飲食；2. 國際場站出境於110年10月19日開放飲食；入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。(三) 交通場站餐飲業者應確實依衛福部公告之「餐飲業防疫管理措施」辦理，旅客飲食應與不特定對象保持社交距離(室內1.5公尺；室外1公尺)或有適當阻隔設施。
另台灣高鐵將於11月8日起開放自由座，並於同日調回疫情前每週1,016班，相關配套措施如下：(一) 自由座一般為3節車廂(10-12節)，於通勤尖峰時段規劃提供4-8節自由座，並滾動檢討調整車廂數；(二) 除增加自由座車廂外，將視旅運需求臨時增開班次；另如有過度擁擠情形，將適時疏散或進行必要措施。
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