Dcard超越Ptt？內行人曝最強優勢 網笑：想超越再等十年
PTT稱霸線上論壇數十年，創造許多輝煌的紀錄，更是台灣使用人次最多的網路論壇，但近年來主打大學生論壇的Dcard崛起，兩個線上論壇已是不分軒輊。近日就有網友好奇詢問，Dcard是否下定決心超越Ptt成為台灣最大論壇。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 14:53:24
原PO於PTT上發文，最近常常看到Dcard的廣告推播，宣揚用手機辦帳號不需要學生證，人人都可以上Dcard當偽大學生，難道是最近Dard決心要超越Ptt成為台灣最大論壇，所以開始下重本嗎？貼文一出，引發網友對於兩個論壇的熱烈討論。
有網友認為，Ptt專版文章專業性高，難以超越。「專版Ptt怎麼輸？」、「Dcard專版深度跟Ptt完全不能比」、「D卡一堆文章都從PTT搬過去的」、「深度專業度Ptt虐爆，太多各業界老屁股了」、「Ptt註冊人數150萬，Dcard約100多萬」、「至少那裡都真的年輕人，Ptt再10年」。
但也有不少人表示，Dcard的豐富度早已超越Ptt，尤其是閒聊類以及西斯版，「一樣是匿名網站，Dcard早就超越Ptt」、「早超越了吧！Dcard現在資訊快又新」、「早就超越了，我都沒在上Ptt了」、「已經超越好幾年」、「西斯版海放」。（編輯：鍾怡婷）