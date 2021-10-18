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房貸每月5萬元！他問女友「願意幫出多少」　網全戰翻了

▲一名男子邀女友同居時，要她幫忙分擔房貸引起網友熱議。（示意圖／取自Pixabay）
▲一名男子邀女友同居時，要她幫忙分擔房貸引起網友熱議。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-18 15:24:56

如果情侶同住在男方購買的房子裡，女方該幫忙付房貸嗎？一名男性網友日前邀女友到自己購買的房子共同生活，聊到女友除了水電管理費以外，沒有意願幫忙分擔房貸，讓他忍不住在網路詢問大家的看法？PO文一出果然立刻引起網友熱議！

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原PO在《PTT-WomenTalk版》表示，與女友住在登記在自己名下的房子裡，兩人一起分擔水電、管理費與房貸利息等相關費用很合理，但是女友認為房子並非「共同持有」因此不想分擔房貸，讓他忍不住覺得「只付擔部分房貸利息已經遠比同區域的房租低」，因此上網詢問大家的看法如何？

▲現代人擇偶條件相當多，對心儀對象告白，需要有強大的勇氣和適當的時機，而許多女孩子往往會以「上進心」作為條件，來審視男生是否有到標準。（情侶示意圖／翻攝自pixabay）
▲擁有房子所有權的男子要求女友幫忙分擔房貸，女友不肯他因此上網詢問大家意見。（示意圖／取自pixabay）
PO文一出果然引起不少網友回應：「那她大概覺得自己被當房客住外面就好，幹嘛幫你」、「她幫你的資產繳利息當房租，那幹麼她不自己去住外面就好，畢竟你才是實際獲益者（資產100%持分持有者）……」、「跟男友住，繳房租，男友獲利，不合理，是這樣嗎」、「沒結婚為什麼人家要幫你繳？」

另外也有人表示「如果我買房，肯定先租給別人，自己再去外面租。女友多付錢還覺得公平，這樣可以賺租金，又不會吵架」、「沒人強迫女方來住吧？但是要住就要雙方開心，不能只有一方承受壓力」、「事先溝通好最重要，不然就一起搬去外面住，也比較沒有爭議」。（編輯：陳珮瑜）

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