收彩券當小費「爽中2.8億」！她墜入地獄20年 下場慘哭
不論是國內還是國外，彩券買氣都非常夯，每個人都希望自己能夠被幸運之神眷顧，期望中一筆龐大金額的獎金，但中獎真的都會是好事嗎？一名女子卻不見得這麼認為，因為在她中獎之後，人生陷入暗黑苦痛的20年，超悲催下場，令人同情。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 15:28:05｜2021-10-18 15:32:05
根據《每日星報》報導，美國阿拉巴馬州的一名女子唐達 (Tonda Lynn Dickerson)，22年前曾在一間餐廳打工，結果一名客人給他一張彩券當小費，當時的她不以為意，同事也覺得那只是一張不會中獎的彩券，因此沒有異議的讓給唐達，沒想到，過沒幾天彩券號碼開獎了！唐達將收到的那張小費彩券拿出對獎，獲得1000萬美元（約台幣2.8億）！人生翻盤，當時銀行建議她可以分30年，一次領取拿37.5萬美元（約新台幣1050萬）元，足夠過上好生活整整30年以上。
結果這樣的幸運，卻稍縱即逝，因為消息曝光後，她的餐廳前同事打算告唐達，這些前同事們指控她違背了「服務生均分小費」的決定，不過根據唐達敘述，當時大家根本壓根認為這張彩券不會中獎，因此自己才會收下沒被講話，而唐達也拒絕平分這筆獎金，隨後被告上阿拉巴馬州法院，儘管她的律師一再辯解，但陪審團並不認同財富只屬於唐達一人所有。
「結果整場訴訟就是不停的上訴再上訴，而就在還在訴訟纏身同時，唐達的前夫馬丁（Stacy Martin）得知消息後，也動了歪腦筋。馬丁綁架了唐達，將她帶到了阿拉巴馬州北部的一處碼頭，就在馬丁致電向唐達家屬索討贖金時，唐達即時反應，奪下前夫的手槍並朝對方開槍，由於馬丁傷勢相當嚴重，念在過往情份上，唐達還是將前夫開往醫院送醫，甚至選擇不起訴前夫」。
但直到這一刻，唐達終於明白了，自己自從中了彩券之後，卻讓自己活在地獄裡20年，從前同事的訴訟、到前夫的綁架案，甚至是稅務人員追討「所得稅」等等，這些種種都與金錢有關，在自己變得有錢之後，也發生了更多讓人意想不到的事，自己也開心不起來。（編輯：張嘉哲）