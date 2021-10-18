鹹酥雞「魔王食材」曝光！老饕回家一拆必傻眼：別不信邪
鹹酥雞是許多台灣人最愛的國民美食，不論是當正餐或是宵夜，都讓不少民眾食指大動，炸得金黃酥脆的炸物加上蒜頭或是九層塔，真的讓人擋不住誘惑。不過，近日就有網友分享自己去買鹹酥雞之後，發現價格非常昂貴，貼文釣出老饕解答「鹹酥雞魔王食材」，直呼「真的不要亂夾」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 15:56:12｜2021-10-18 15:58:36
原PO在PTT貼文指出「我本人發誓，除了剛剛到手吃了一塊魷魚，我其他都沒碰就拍了這張照片，上一次買鹹酥雞應該是半年前，我平常點的東西都差不多，但這次拿到瞬間覺得重量也太輕，另一手拿著寶特瓶飲料都覺得比他還重，鹽酥雞價格是不是真正反映物價上漲的幅度？有關於鹽酥雞的八卦嗎？」
只見貼出的照片中，原PO一共點了「魷魚、雞皮、2串雞屁股以及1串雞心」並要大家猜測多少價錢，網友紛紛留言「魷魚至少100吧？我猜200」、「魷魚100，雞皮50，屁股40*2，雞心30」、「這在台南大概200左右吧，盤子夜市價」、「魷魚50雞皮40，剩下每串30」、「魷魚50、雞皮30、屁股25*2、雞心30，台南價格」。而隨後原PO也公布正解表示，總共是155元，不過因為店家沒菜單，但經過計算，猜測魷魚應該為一份70元上下。
另外，也有網友點出罪魁禍首「魷魚一堆店賣70~80，有的100，真的盤」、「鹹酥雞最貴就魷魚...一份50到100不等，都沒幾塊，真的不要亂夾，夾了回家都會很傻眼」、「魷魚雷包太多一堆貴又不好吃牙齒好痛」、「鹹酥雞魷魚份量跟速食店薯條一樣空」、「50~55元的魷魚或者鹹酥雞，大概就幾顆，買得都是很沒CP值的」。（編輯：張嘉哲）