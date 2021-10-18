城中城捐款已近8,800萬餘元 善款規劃至中長期服務
為協助城中城大火住民，高雄市政府社會局今（18）日已開始受理申請依親或租屋補助由於社會局採社工一對一服務，每戶6個月9萬元的補助只要審核通過，就會盡速發放，而城中城指定善款截至下午4點，已達近8,800萬餘元，高市府指出，除了慰問金、補助、食宿之外，將著手規劃中長期計畫的協助服務。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-18 16:38:32｜2021-10-18 17:02:31
社會局說，現已出動130名社工，採「一對一社工關懷服務」及 「緊急短期旅館安置計畫」，每日密集性提供受災民眾、傷者及罹難者家屬關懷陪伴、情緒支持並致送慰問金，並設置「家屬服務區」提供相關諮詢服務，另外，已安置26位住民於旅館，並發放慰問金，包括死亡慰問金每人25萬元、傷者慰問金每人6萬元及受災戶慰問金每人1萬元。
社會局副局長葉玉如表示，城中城事件目前指定捐款截至今天下午4點為止，統計有2776筆、總計近8,800萬餘元，感謝各界關心，這筆善款將優先用在罹難者跟傷者慰助金的部分，還有緊急跟短期的安置旅館，還有傷者在醫院的醫療費用負擔，另外就是住民未來的依親或者是租賃補助今天也已經開始受理，要將每一分民眾的愛心都能妥善運用在受災民眾身上，用政府和民間力量助災戶重新生活。