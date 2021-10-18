12星座「週運勢」出爐！這位戀愛能量爆棚　注意爛桃花　

我是廣告 請繼續往下閱讀
白羊座（10/18~10/24、包含上升星座）
最近你變得溫柔而且善解人意，特別希望每天都有人陪你聊天、吃飯、抱著睡覺。受到行運能量的變化，你放下了屬於你這個星座的孤獨、寂寞和獨居感，開始擁抱朋友和情人。這種合群與渴望交朋友的感覺，會幫你招來秋天的戀愛能量。只是想談戀愛也不能太過頭，否則變成癡情、痴戀的狀態，也可能吸引到爛桃花出現。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
金牛座（10/18~10/24、包含上升星座）
最近生活關於理財、財務規劃和生活支出、消費的問題，你要特別懂得精打細算，隨著最近物價的波動，你深深覺得鈔票變薄了。薪水沒有上漲，但是物價卻高得離譜，讓你不得不思考如何更有效的開源節流。甚至有可能想把一筆定存到期的存款解凍，以彌補生活中現今的不足。最近當你感覺到焦慮的時候，積極健身運動是最好的開運方法。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
雙子座（10/18~10/24、包含上升星座）
進入秋天，隨著一夜秋雨一夜涼的季節變化，你開始也意識到秋冬的養生和保健，不僅適合你，更適合全家人。所以你最近可以準備一些秋冬養生的滋養補品，幫助一家老小可以暖活過冬。除了飲食方面調整之外，也可以準備一些保暖衣物，手套、襪子，以免受寒。最近的感情是屬於活耀的能量，特別想要認識不同職業和個性的朋友。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
巨蟹座（10/18~10/24、包含上升星座）
最近你有很好的創意和實現快樂的各種方案。你在越快樂的情緒中，就能產生更多的工作活力和能量。想辦法讓自己變成一個快樂的人，因為你同時也可以成為職場中最有效率和生產力的人。最近的愛情、婚姻和求子的機會都是最好的。想要在感情方面有所變化的朋友，可以多花一點時間去陪伴你的另外一半，對方會感覺到你的深深愛意。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
獅子座（10/18~10/24、包含上升星座）
最近你的生活能量都在處理家庭這一方面的事情。例如關心父母健康，處理搬家、租屋和找房子或是居家打掃除的事情，你覺得居家空間變得乾淨整齊，你的心情和運勢也會變得非常好。如果最近想要懷孕，或是準備要生產的媽媽們，你會孕育子女的運勢也非常好，一定可以順利生下可愛的寶寶。單身、未婚的朋友，和另外一半相處多一點誠懇和關心，少一點控制、責備和懷疑，這樣你們的感情會更順利。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
處女座（10/18~10/24、包含上升星座）
最近工作方面的變化是比較明顯的，因為你想要換工作、你覺得現階段的工作，已經無法再燃燒你的熱情，無法激起你想為公司創造加值的動力，當你出現工作中倦怠感的時候，其實也到了該換工作的時候。如果你最近打算換工作，老師是支持你的。你不僅可以改變工作的性質，讓自己挑戰不同的工作內容，甚至可以離開你原來的工作城市，來到一個全新的環境，讓自己有一種發現新大陸的期待和全新想法。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
天秤座（10/18~10/24、包含上升星座）
你最近有一波非常好的財運，當你走財運的時候，你會發覺生活中處處是商機，不僅自己賺錢的慾望和行動力非常強，而且也會有貴人幫你介紹賺錢的機會。最近的財富是屬於正財機會，所以越付出變越有收穫。最近的感情運勢，進入到認真思考彼此關係的重要時刻，如果你們彼此對未來有共識，其實很適合攜手往下走，有機會在2022年開花結果。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
天蠍座（10/18~10/24、包含上升星座）
馬上要迎來你過生日的時刻，當你進入生日月份時，你的自信與能量都是最充滿的。這種愉快的、和諧的、滿足地的信念，可以幫助你在各方面達到開運的效果。隨著年齡又增長一歲，你面對生活中的各種機會和命運時刻，變得更坦然也更自信。你無懼各種考驗，因為你相信命運中的各種變化，都是一個重要的生命課題。無論是精神面或是實務面，你都將在過生日的時候收到一份禮物，特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
射手座（10/18~10/24、包含上升星座）
你可以很清楚地感覺到最近是走桃花運的時候，不僅戀愛能量非常好，你發財的機會也是最好的。最近的財運是屬於特別有賺錢的直覺和想法，你可能對股票、基金感到興趣，或是對虛擬貨幣感覺到未來非常有機會。你對自己的未來並沒有任何的限製或框架的約束，你期待各種變化與新嘗試，而為你帶來新能量的會是一群新朋友，所以你現在要開始廣結善緣。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
魔羯座（10/18~10/24、包含上升星座）
你最近的工作表現真的是有目共睹的，雖然你生活忙碌，但是你的收穫和成就也是令人羨慕的。你一直朝著自己的目標向前邁進，你是一個不輕易放棄的人，當你堅持夢想和目標的時候，自然可以啟動吸引力法則的能量，宇宙中美好的事物都紛紛向你靠近。最近的在處理感情的事情最好要保持著冷靜、理性，給彼此再多一點相處和認識的時間，這樣會比較妥當。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
水瓶座（10/18~10/24、包含上升星座）
你最近的好運來自於你的工作，你會得到一位女性上司的青睞，除了得到他的鼓勵之外，也可以收穫升官加薪的好運氣。在人生進入順境的時候，你應該更努力，更為自己的人生衝刺，因為你對自己的未來是充滿信心的。你這一份不服輸的精神也可以打動身邊的朋友，讓它們向你伸出支持的雙手，期待你可以邁向目標成功。最近的工作運勢最強的，愛情運則空空如也的，有點寂寞。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。
雙魚座（10/18~10/24、包含上升星座）
你最近的好運勢，是走一種錦上添花的運勢。就是老天爺賞識你，疼愛你，憐惜你。只要你心中所想的各種事情，都可以心想事成。尤其實關於考試的、面試的、升遷的、晉升的機會，都是屬於會心想事成的。此外，你最近的人緣桃花，也是可以期待的。你發現被人愛慕、被人欣賞崇拜的感覺，真的是有如在春風當中。特別提醒，10月24日（星期一）節氣霜降，當天也是觀世音菩薩出家紀念日，歡迎茹素祈福，消災除厄，誠心懺悔，便是功德一件。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】