東北風減弱氣溫回升　週四鋒面接近「北部轉雨」

中央氣象局指出，今（19）日東北風強度減弱，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、大臺北及東半部仍有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區則有零星短暫雷陣雨，晚上之後迎風面水氣稍微增多，北臺灣的降雨機率會比白天來得高；氣溫方面將比昨日再回升，不過早晚仍偏涼，西半部日夜溫差稍大。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-19 07:44:31
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4：47，各地區最低氣溫大約在18至20度左右(苗栗西湖鄉18.2度，雲林虎尾鎮18.6度，台南白河區20.0度，花蓮壽豐鄉18.7度)，台北市(南港區)亦在19.8度；4：30雷達回波合成圖顯示，零星的弱降水回波在北海岸及東部海面上。各地無降雨)。
吳德榮表示，最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明（19、20日）兩天東北季風水氣略減，氣溫略升，各地早晚仍偏涼；北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲時晴；中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有小範圍零星陣雨的機率。今日各地氣溫：北部19至26度，中部19至33度；南部20至33度，東部19至31度。
吳德榮說，週四鋒面逐漸接近，北部轉有局部雨，氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲。週五至下週日(22至24日)鋒面影響、東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，但降雨範圍更廣；苗栗以北、東北部及東部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率，北台再轉涼；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。
下週一（25日）水氣減少，天氣漸好轉，氣溫漸回升；大台北東側、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。