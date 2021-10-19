陳阿姨點餐：不想努力可上樓！外送員豁出去 結局大逆轉
外送平台近幾年崛起，不少人在家使用APP動動手指頭，美味的餐點就會送到家門口，不過針對外送員到底該不該送上樓一事，客人與外送員之間始終沒有達成共識。近日，就有網友分享自己接到訂單表示，一位陳阿姨點餐，結果在備註透露「不想努力的話可以送上樓」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 08:08:33
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「一名陳姓阿姨點餐.....不囉唆！上了！」只見貼出的訂單中，該為陳阿姨備註透露「今天天氣很冷，外送小哥辛苦了，請注意安全，幫我放在管理室，說是陳阿姨的就好，但是，不想努力的話可以送上樓！」讓人好奇上樓會有什麼事情發生。
沒想到，貼文竟然釣出同行真實送過這位陳阿姨的訂單，並曬出自己該行程的回報單，指出自己真的送上樓給陳阿姨後，陳阿姨直接大手筆給了999元的小費；也有網友分享這位陳阿姨人非常好，只要送上樓小費都是200元起跳。
而不少網友見狀紛紛表示「來人啊！給我來一百張陳阿姨的訂單」、「別人的阿姨都不會讓我失望」、「乾媽，有缺兒子嗎？兒子好苦不想跑外送」、「999小費也太狂」；事實上，這位陳阿姨早在今年一月及三月就有外送員分享過，每次的備註幾乎都是大同小異，當時販售餐點的店家也曾出面回，透露該位陳阿姨是店內的熟客，每次點餐時都會這樣備註，非常體恤外送員的辛勞。（編輯：張嘉哲）