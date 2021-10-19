男花1034元拿「5倍券+50」結帳！店員喊不找零 原因吵翻
為了因應疫情衝擊國內經濟，行政院推出振興五倍券，盼能帶動促進民眾增加消費，這次不僅面額提高到五千元，也開放許多去年未開放的項目，像是電商等等。不過有網友表示，自己去吃牛排時用「五倍券1000元+現金50」的混搭結帳，但店家卻喊不找零，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 10:12:46
原PO在臉書社團「斗六人社交圈」發文，透露自己最近去某牛排店用餐，總共餐費1034元，原PO在結帳時想用「五倍券1000元+現金50」的方式付錢，沒想到店家卻說不找零，讓原PO傻眼請教大家「這是正常的嗎？？」
貼文一出，網友紛紛回應「50元要找啊」、「為什麼有現金50了還不找零，有點傻眼」、「政府是說五倍卷不找零，沒說現金不找零呀」、「這樣應該不正常吧？你有另外付現金耶」、「邏輯性很差，應該要找的」、「這店家有點佔消費者便宜，雖然沒有幾塊錢，但那種感覺真的不是很好」、「我在想如果的是1000元紙鈔+1000元券的話，會發生什麼事」。
另外也有人分享類似遭遇，「我們也遇過，使用五倍卷+現金，店家說不能找錢，當下真的是傻眼至極」。還有網友直言「每次發放振興券都會出現這種邏輯有問題的」，事實上去年3倍券上路時也曾發生過類似事件，只能說政府雖然明言「五倍券不可以找零」，但是店家與消費者之間還是要找出共識，避免造成爭議。（編輯：倪浩軒）