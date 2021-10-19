新MacBook有瀏海！他怒問「到底誰會買」 真相尷尬了
蘋果（Apple）在今（19）日凌晨舉辦了秋季發表會，介紹旗下多款新品，而全新的MacBook Pro是其中最主要的焦點，尤其螢幕跟進iPhone開始換上「瀏海式」設計，登時成為討論話題，就有網友詢問大家「買瀏海筆電的人在想什麼？」直言看起來「真的很醜」，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 10:45:29
新款MacBook Pro增加了HDMI 連接埠、SD 卡插槽、MagSafe充電功能，並且把之前頗受詬病的Touch Bar拿掉，再加上歷代最強的晶片處理性能和螢幕解析度，這些改動都是備受用戶期待的好消息，但是螢幕上方的「瀏海」就有點評價兩極，畢竟直到現在仍有許多iPhone使用者不太滿意瀏海的設計，如今竟然還沿用到筆電上，就有科技YouTuber直接以「瀏海也要荼毒MacBook了？」破題，說出不少網友的心聲。
而有網友也在PTT發文詢問大家，「買瀏海筆電的人在想什麼？」原PO認為手機上的瀏海設計「看起來真的很醜」，沒想到現在連筆電都有瀏海了，不禁疑惑「到底誰會買這種東西？有沒有買瀏海筆電的人在想什麼的八卦？」
鄉民們紛紛在底下留言回覆說，「錢沒有不見，只是變成了喜歡的形狀」、「這才潮，你不懂」、「跟手機一樣，潮到淹水」、「這樣光看到螢幕就知道是MAC了」、「搞不懂如果沒有face id那挖那麼長一條幹嘛」、「瀏海真的黑人問號」。
不過也有果粉強力支持，「我就愛瀏海，怎樣」、「你不需要鏡頭別人很需要，別以為自己是世界」、「光這點跟別人不一樣，就值了」、「會看硬體的根本不是真果粉」。（編輯：倪浩軒）