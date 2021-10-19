房東換木地板租金可翻漲？過來人點破一關鍵：別浪費！
木地板給人一種既溫馨又舒服的視覺感受，因此許多人都喜歡在居家裝潢時選用各種木質地板。一名網友日前購入一間新成屋時打算鋪設木地板，可以增加租金還能保護原有的拋光地磚，沒想到PO文一出竟有不少過來人直搖頭：「別自找麻煩！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 10:30:41
原PO在《PTT home-sale》版表示，目前正在裝潢新成屋，除了電氣設備以外，想要鋪上木地板，一來能保護原有的拋光地磚，二來也能「增加房客心中價值而增加租金」。雖然原PO自家也是使用木地板，但要價不便宜，因此想詢問大家是否有推薦的便宜木地板？沒想到PO文一出竟引起網友熱烈討論！
不少網友紛紛回應：「貼個木紋的塑膠地磚沒多少錢，但是整體視覺感差很多」、「我鋪了之後，套房租金從5500變成7200，還一堆人搶租」、「最近一直在想，二十年前那種乾乾淨淨40×40白地磚是有多討厭啊，我是一眼看到就很喜歡……」。
另外也有過來人表示：「出租真的不用弄這些，租金不見得會買單，而且品質較差的木地板租給人用很快就壞，我有朋友弄木地板租外國人，他每天椅子當輪椅用嚕來嚕去，不到兩年退租狀況很糟」、「用貼的仿木紋地皮就好了啦，房客跟本不會愛惜」、「用貼的仿木紋地皮就好了啦，房客跟本不會愛惜」。（編輯：陳珮瑜）